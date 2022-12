“La strada giusta”: city bike per gli studenti fasanesi più meritevoli

FASANO – Le bici ai più bravi studenti fasanesi per far pedalare i talenti sulla strada giusta di un futuro di successo. Si chiama «La strada giusta», appunto, ed è l’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano per gli studenti più meritevoli del territorio che saranno premiati con una city bike. Possono partecipare al bando tutti gli studenti universitari residenti nel comune di Fasano. La domanda dovrà essere presentata tramite pec (comunefasano@pec.rupar.puglia.it) entro il 30 novembre. Per info e bando clicca qui. La graduatoria sarà stilata tenendo conto di criteri di merito, ma anche della situazione reddituale dei richiedenti.

«Da cinque anni ormai si rinnova questo riconoscimento dell’amministrazione comunale nei confronti degli studenti universitari fasanesi meritevoli – dice l’assessore alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi –. Un impegno preso sin dall’inizio che per noi ha un grande valore. La bicicletta, poi, non è soltanto un bellissimo mezzo di trasporto, è anche un simbolo, una filosofia di vita. Rappresenta la strada da percorrere e la libertà di scegliere, e per usarla bisogna “pedalare”. Vuol dire “guardare avanti”, “faticare per raggiungere i propri obiettivi”, “muoversi”, “agire”. È tutto quello che chiediamo di fare ai giovani di questa città».

Per assistenza nella compilazione del bando è possibile rivolgersi anche allo Sportello 360 Informa-Giovani, il servizio promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili e gestito dai volontari del Servizio Civile Universale. Lo sportello è attivo nella sede di via del Balì 12 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00).

Per info e contatti è possibile chiamare il numero 080 4394470 oppure inviare una mail a sportello360@comune.fasano.br.it.