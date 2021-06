Strada provinciale Francavilla Fontana - Carosino, iniziati i lavori

Maurizio Bruno: "Lo stato del manto stradale in cui versava il collegamento in questione non garantiva la sicurezza necessaria agli automobilisti"

FRANCAVILLA FONTANA - "Sono iniziati e sono già a buon punto i lavori di sistemazione della strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Carosino. E’ un intervento che ho sollecitato più volte in questi mesi perché lo stato del manto stradale in cui versava il collegamento in questione non garantiva la sicurezza necessaria ai tanti automobilisti che ogni giorno lo attraversano in una direzione e nell’altra". Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Bruno.

Prosegue Bruno (nella foto sotto): "E a proposito di sicurezza, colgo l’occasione per ringraziare la provincia di Brindisi per aver dato finalmente avvio concreto alle procedure per due rotatorie a Francavilla, di cui mi interessai già da assessore provinciale ai lavori pubblici. Le due rotatorie in questione sono previste in particolare sulla provinciale Francavilla Sava, intersezione con la Oria Cantagallo, e sulla provinciale Francavilla San Marzano, intersezione sempre con la Oria Cantagallo. Spero si possa giungere il prima possibile alla realizzazione di queste prioritarie opere per la sicurezza di tutti gli automobilisti e non solo".

Conclude il consigliere regionale: "Fondamentale infine lo sfalcio iniziato sempre in queste ore dagli operatori della Santa Teresa lungo il ciglio di numerose strade particolarmente trafficate. Un intervento che non solo serve a garantire maggiore visibilità agli automobilisti, e quindi maggiore sicurezza, ma anche a prevenire l’innescarsi di incendi che, proprio a causa delle sterpaglie, sono diffusissimi durante la stagione estiva. L’opera in questione riguarda in particolare tutta la circonvallazione di Francavilla e tutte le principali vie che da Francavilla portano a Ceglie Messapica, Villa Castelli, Sava, Oria e San Marzano".