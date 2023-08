Strada provinciale impraticabile: “Situazione insostenibile, chiediamo messa in sicurezza”

SAN PIETRO VERNOTICO - Nel 2023 nel Brindisino, ma anche in altri comuni d'Italia, esistono ancora strade colabrodo che mettono a serio rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. E' il caso della strada provinciale 83 (ma come già accennato non è l'unica) che collega San Pietro Vernotico a Tuturano, nota anche come "strada dell'ex macello", frequentata anche da sportivi e agricoltori. Qualcuno che possiede vigneti nella zona racconta che i braccianti e i mezzi agricoli per raggiungere il terreno impiegano più tempo del previsto essendo costretti a procedere a passo d'uomo, questo comporta maggiorni rischi e spese. Sulla situazione in cui versa quella provinciale è intervenuto Gabriele Recchia, coordinatore cittadino San Pietro Vernotico Movimento Regione Salento.

“Vogliamo accendere una faro di attenzione su una questione che riteniamo importantissima per la sicurezza della collettività. Parliamo della strada provinciale 83 che collega San Pietro Vernotico a Tuturano. L’intero tratto stradale è pressoché impraticabile per gli automobilisti, mentre per i motociclisti diventa pericolosissimo a causa delle condizioni del manto che si presenta disconnesso e pieno di buche. Questa è una situazione insostenibile che non possiamo sottovalutare anche perché con l’avvento della stagione invernale e con l’arrivo, inevitabile, delle prime piogge, la situazione peggiorerà. Una strada in queste condizioni diventa non solo un disagio per gli abitanti dei paesi interessati ma anche pericolosa e potrebbe diventare causa di incidenti che comporterebbero non solo un danno per persone e mezzi ma anche un aggravio per le casse della Provincia, per il rimborso degli stessi danni a cose e/o persone".

Come mostrano le foto a corredo di questo articolo fornite da Recchia, le buche sono profonde diversi centimentri, quansi quanto una penna per scrivere.

"Riteniamo che l'ente Provincia nell'ultimo periodo stia lavorando molto bene per la fascia sud di Brindisi, da tempo dimenticata, ed a tal proposito chiediamo di mettere in sicurezza il tratto stradale in questione per evitare problemi seri in futuro. A tal proposito invitiamo l’ente, con i tecnici ed i delegati consiglieri, ad effettuare insieme alla delegazione del nostro Movimento un sopralluogo per verificare l’effettivo stato della strada in questione”.