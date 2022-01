Strade dissestate a San Donaci, un incontro on line per analizzare il problema

SAN DONACI - Strade di collegamento dissestate e al limite della percorribilità e sicurezza stradale, buche, manto stradale rattoppato, segnaletica orizzontale illeggibile e invisibile, attraversamento del paese di veicoli pesanti con gravi problemi alla circolazione urbana. Questi sono gli argomenti che il Comitato per la mobilità sostenibile di San Donaci propone in un incontro on line organizzato per il prossimo 26 gennaio alle ore 18 in diretta Facebook sulla pagina "Mobilità sostenibile San Donaci". Il paese svolge nella viabilità locale un ruolo di primaria importanza come crocevia di alcuni fondamentali collegamenti della provincia di Brindisi, la ex statale 605 tratto Mesagne - San Donaci direzione sud e l'asse Brindisi - San Pancrazio direzione ovest. Si tratta di strade di competenza provinciale che versano da anni in condizioni di particolare dissesto, fanno notare dal comitato.

La Provincia, nel recente aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ha previsto, per queste strade, lavori di manutenzione straordinaria, da eseguire su tratti "che, data la situazione, potrebbero incidere sull'ottimizzazione dei costi e non migliorare i livelli di sicurezza attuali", dicono dal comitato. Proseguono: "C'è inoltre il problema del traffico dei veicoli pesanti che attraversano la via centrale del paese. Anche qui siamo in presenza di una situazione molto critica che comporta gravi problemi alla circolazione urbana ed enormi disagi per chi risiede lungo la strada".

Per analizzare il problema, partecipano all'incontro Fabiano Amati, presidente commissione Bilancio – Regione Puglia, Vito Ingletti, dirigente servizio Viabilità Provincia di Brindisi, Antonio Liciulli, professore di Ingegneria dei materiali, Università del Salento, Angelo Marasco, sindaco del Comune di San Donaci e Antonella Vincenti, vice presidente di Puglia Sviluppo. Concluderà l'incontro, Antonio Matarrelli, Provincia di Brindisi e sindaco di Mesagne. Per informazioni:

Annita Serio – Comitato per la mobilità sostenibile - Sa Donaci, via Milazzo 33 - San Donaci - comosostenibile.sando@gmail.com, Facebook: "Mobilità sostenibile San Donaci".