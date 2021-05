Strade rotte dopo interventi di potenziamento rete elettrica: al via lavori di rifacimento asfalto

OInteresseranno il completamento di via Stazione, via Brindisi, via San Giuseppe, via Mazzini, via Carrozzo, via Volturno, via Generale Ellena e di via Milano

SAN PIETRO VERNOTICO - Si riapriranno nei prossimi giorni i cantieri relativi alla variante in corso d'opera dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità del centro urbano, che interesseranno il completamento di via Stazione (tratto dalla via Brindisi alla via Marconi), il completamento di via Brindisi (tratto da Via Mare alla via Stazione), via San Giuseppe, via Mazzini, via Carrozzo, via Volturno, via Generale Ellena e completamento di via Milano.

L'Enel, che sta effettuando il potenziamento delle rete elettrica pubblica cittadina, ha comunicato che entro metà maggio saranno ultimati gli interventi di loro competenza.

Nei giorni scorsi inoltre è arrivato il via libera della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, che ha prescritto per le zone ricadenti nel centro storico alcuni accorgimenti in particolare per le zanelle, i cordoli e le altre porzioni di pavimentazioni in basoli esistenti a bordo strada che dovranno essere mantenute in opera, evitando alcun tipo di manomissione, e non dovranno essere ricoperte dal nuovo tappetino di asfalto.

"Riprendono finalmente i lavori di messa in sicurezza della viabilità urbana; negli ultimi mesi a causa di una serie di motivi (manomissione da parte degli enti gestori delle utenze pubbliche, voragini createsi con la pioggia invernale, ecc.) alcune strade sono diventate impraticabil - commenta l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Epifani - ma gli interventi non finiranno qui. A seguire poi Enel ripristinerà gli asfalti di tutte le strade interessate dall'intervento di potenziamento come previsto dal regolamento comunale in materia di manomissione del suolo pubblico. l'Amministrazione inoltre ha già programmato per i prossimi mesi un ulteriore intervento con nuove strade da riasfaltare"