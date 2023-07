L'onorevole Sasso Deidda a Brindisi per conoscere territorio e infrastrutture

BRINDISI - Venerdì 14 luglio prossimo l’onorevole Sasso Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, sarà a Brindisi per visitare il porto e incontrare all’Autorità portuale il presidente prof. Ugo Patroni Griffi. Successivamente è previsto l’incontro alla Torre di Controllo Enav con la presidente Alessandra Bruni e l’amministratore delegato Pasqualino Monti. All’inizio della giornata, invece, andrà in visita al Battaglione San Marco per portare i saluti e rendere omaggio ai militari. La visita è finalizzata a conoscere nel dettaglio la strategicità del territorio e la potenzialità delle infrastrutture su cui la Commissione parlamentare sta lavorando da diverso tempo.

Sarà presente una delegazione così composta: on. Saverio Congedo (fdi), on. Giandonato La Salandra (fdi), on. Giovanni Maiorano (fdi), on. Dario Iaia (fdi), on. Mauro D’Attis (fi). Sen. Vita Maria Nocco (fdi), Federica Masi (collaboratore parlamentare), Luigi Caroli (consigliere regionale fdi), Giuseppe Marchionna (sindaco di Brindisi), Massimiliano Oggiano (vicesindaco di Brindisi), Luciano Cavaliere (capogruppo fdi alla Provincia) Lucia Vantaggiato (capogruppo fdi al Comune)