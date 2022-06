Tesi di terza media dedicata ai vigili del fuoco: Paolo accolto in caserma

BRINDISI - Il suo excursus storico comincia con l’incendio di Roma ai tempi dell’imperatore Nerone. Il 13enne Paolo Guadalupi ha dedicatoalla storia dei vigili del fuoco, una delle sue grandi passioni, la tesina con cui ha conseguito il diploma presso la scuola media Giulio Cesare di Brindisi. Accompagnato dai genitori, lo studente stamattina (giovedì 30 giugno) è stato accolto presso la caserma di via Nicola Brandi dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giulio Capuano.

L’incontro è avvenuto in occasione della cerimonia di saluto riservata dai pompieri ai colleghi Lucio Lopez e Antonio Riccardi, da oggi in pensione. Paolo ha fatto il giro del cortile mentre risuonavano le sirene dei mezzi. Poi il comandante gli ha consegnato una targa con su scritto: “Caro Paolo grazie per aver condiviso con noi un momento importante della tua vita. Certi di averti come collega quanto prima, possiamo solo dirti ‘Ad maiora semper”.

Nella sua tesi, dal titolo “Gli angeli del fuoco”, Paolo ha ricostruito vari momenti della storia del Corpo nazionale dei vigli del fuoco, fra cui il bombardamento che la notte fra il 20 e il 21 novembre del 1941 uccise quattro pompieri in servizio al comando provinciale di Brindisi che avevano appena spento un incendio nel porto. Il sogno di Paolo, manco a dirlo, è quello di indossare la divisa di vigile del fuoco.