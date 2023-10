Studente sanvitese "alfiere del lavoro": premiato dal presidente Mattarella

SAN VITO DEI NORMANNI - A conclusione di una carriera scolastica impeccabile, Emanuele Vita, ex studente del Liceo scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni, facente parte del polo liceale Marzolla Leo Simone Durano, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Carmen Taurino, il 18 ottobre scorso ha ricevuto direttamente dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Alfiere del Lavoro.

Un curriculum scolastico, quello di Emanuele, che parte da un 10 e lode conseguito agli esami di terzo anno di scuola secondaria di Primo grado, per arrivare alla media del 10 nei cinque anni di liceo conclusosi con il meritato 100 e lode agli esami di Stato di luglio 2023. Tanti sono stati i progetti e le attività scolastiche che la Scuola gli ha proposto e a cui lui ha sempre risposto con entusiasmo, dalle Olimpiadi e competizioni scientifiche ai Progetti su Legalità e cittadinanza attiva, alle certificazioni linguistiche e informatiche, ai progetti di robotica, permettendogli così di arricchire il curriculum che ha colpito la Commissione valutatrice al punto da decidere di assegnare a lui la prestigiosa onorificenza, insieme ai 24 studenti più meritevoli d’Italia. La cerimonia ufficiale e la consegna di medaglia e attestato d’onore si è svolta al Quirinale in concomitanza con la consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro.

Un riconoscimento prestigioso non solo per Emanuele ma anche per la sua Scuola, il Liceo scientifico Leonardo Leo, che negli anni continua a dimostrare la validità della sua ricca offerta formativa che permette ai suoi studenti di conseguire competenze spendibili sia nel proseguimento degli studi che in campo lavorativo. Per il polo liceale Marzolla Leo Simone Durano Emanuele è già il secondo studente, nel giro di sei anni, ad essere insignito di questo titolo di eccellenza. Nel 2017 era toccato a Giuseppe Muto, brillante diplomato del liceo classico Marzolla

Emanuele ha dimostrato negli anni impegno e dedizione costanti mettendo a disposizione della sua scuola le competenze maturate sul campo nelle varie discipline, mosso sempre da un profondo senso del dovere, distinguendosi per la sua onestà intellettuale.

Il neo Alfiere, dopo aver frequentato presso il liceo Leo l’indirizzo Scienze Applicate, è ora iscritto al primo anno della facoltà di Ingegneria elettronica e delle Tecnologie Internet presso il Politecnico di Bari dove frequenta il Collegio di Merito Asirid - Alta Scuola Internazionale Residenziale per Innovatori Digitali. Il Ds Prof.ssa Carmen Taurino e l'intera comunità del Liceo Marzolla Leo Simone Durano si complimentano e congratulano con Emanuele per il prestigioso riconoscimento, augurandogli un futuro brillante e ricco di soddisfazioni personali e professionali.