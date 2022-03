Una studentessa del liceo artistico di Brindisi premiata al Quirinale

Oggi, 8 marzo 2022, Giornata Internazionale della Donna, si è svolta presso il Palazzo del Quirinale a Roma la consueta cerimonia di premiazione delle studentesse e degli studenti che hanno partecipato al concorso nazionale “Giovani donne che progettano il futuro”. Il liceo artistico “E. Simone”, del polo liceale Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi, ha partecipato al concorso, indetto dal ministero dell’Istruzione sotto l’alto patronato della presidenza della Repubblica, ed è risultato vincitore del primo premio nazionale per la scuola secondaria di secondo grado.

Durante la cerimonia, è stata premiata l’opera pittorica “Sguardo al futuro” realizzata da Chiara Chirico, studentessa della classe 3B indirizzo Arti Figurative, del liceo artistico, accompagnata per l’occasione dalla dirigente scolastica, Carmen Taurino, dalla professoressa referente del progetto Teresa Ribuffo e dalla professoressa Laura Valentino, coordinatrice del dipartimento artistico del liceo.

L’opera “Sguardo al futuro”, in linea con le finalità del concorso, vuole essere una riflessione sull’importanza delle pari opportunità per la realizzazione di una società di eguali diritti. Il dipinto,infatti, raffigura una giovane donna nella sua evoluzione, con lo sguardo puntato verso l’alto, mentre percorre le tappe essenziali della sua vita, dall’infanzia all’adolescenza fino all’età adulta, come in un viaggio in ascesa lungo una scala. La luce, che guida il cammino della protagonista, rappresenta la speranza di poter realizzare i propri obiettivi, senza mai perdere la tenacia e la costanza, nonostante le difficoltà della vita.

Non è la prima volta che il Liceo Artistico Musicale di Brindisi è tra i protagonisti della cerimonia al Quirinale, per la Giornata Internazionale della donna: già nel 2018, infatti, alcuni studenti del Liceo Musicale “G. Durano” erano stati insigniti del primo premio al Concorso nazionale “Le Madri della Costituzione” con un video documentario sulla figura di Nadia Gallico Spano. Il premio di oggi, dunque, rappresenta una piacevole conferma dell’impegno profuso dal Liceo per promuovere la cultura e la sensibilizzazione alla parità di genere, un’azione educativa volta a creare cittadine e cittadini responsabili e consapevoli delle proprie capacità e del proprio valore, nell’ottica del rispetto dei valori della legalità e della Costituzione.