Studenti e genitori in marcia per la pace tra canti, poesie e momenti di riflessione

BRINDISI - Mercoledì 21 dicembre per le strade del quartiere Sant’Elia si è svolta una festosa camminata per la pace, il dono forse più prezioso da chiedere per il Natale ormai prossimo. L’evento è stato organizzato dalla Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo Sant’Elia - Commenda di Brindisi e ha visto la partecipazione degli alunni di tutti i plessi di Scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto, accompagnati da docenti e genitori.

A guidare il corteo, partito dalla Scuola primaria di Viale Leonardo da Vinci, una rappresentanza del Gruppo Scout Agesci Brindisi 2 che hanno portato con loro la “luce della pace di Betlemme” che ha illuminato il cammino della comunità. Un percorso fatto di canzoni, pensieri, poesie, una lunga riflessione avente come tema centrale la condanna della guerra, della violenza, delle ingiustizie, dell’indifferenza, che si è concluso nel parco Buscicchio cuore del quartiere, splendidamente addobbato per l’occasione.

Nel parco, gestito dalla cooperativa Legami di Comunità, si sono svolte altre esibizioni dei piccoli partecipanti: ancora canti, letture animate, racconti sull’eterna lotta del bene contro il male con i suoi protagonisti, dagli eroi dei fumetti e dell’animazione come Robin Hood e Zorro, alla magica Mary Poppins, a personaggi come Gandhi, Madre Teresa di Calcutta, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nelle letture dei bambini hanno trovato posto parole come crisi economica, debito pubblico, povertà, solitudine, cambiamenti climatici, sono questi i mali contro i quali oggi ci troviamo a combattere per garantire un mondo migliore alle generazioni future.

A conclusione dell’evento un regalo per tutti i presenti, l’arrivo di Babbo Natale in motocicletta che ha donato un ultimo tocco di magia ad un pomeriggio davvero speciale. Dopo un lungo periodo di limitazioni è stato bello ritrovarsi insieme. I docenti hanno preparato con cura la manifestazione ed importante è stata la collaborazione dei genitori, ma i veri protagonisti sono stati i bambini e i ragazzi del Comprensivo, il cuore di una comunità educante che lancia un forte messaggio di speranza, forse ancora più forte perché viene da una realtà cittadina innegabilmente più difficile e complessa di altre.