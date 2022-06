Festa fine ciclo di studi con sfilata di abiti "green" e promessa di rispettare la Terra

SAN PIETRO VERNOTICO - I piccoli studenti delle classi quinte del plesso De Simone dell’omonimo Istituto comprensivo di San Pietro Vernotico, coordinato dalla dirigente Loreta Chirizzi, hanno salutato il ciclo di studi delle “elementari” con la promessa di rispettare l’Ambiente. “Siamo l’ultima generazione che forse può fare qualcosa per salvare il Pianeta”, è stato precisato da un alunno nella manifestazione green che si è tenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 7 giugno, nel cortile della scuola, all’ombra di alberi secolari e piante messe a dimora durante l’ultimo anno scolastico.

Il rispetto per l’Ambiente, il riciclo e riutilizzo dei materiali destinati alle discariche sono i temi affrontati durante le lezioni di Educazione civica che si sono concretizzati in un progetto incentrato principalmente sul recupero dei materiali di scarto.

Con l’aiuto dei genitori gli studenti delle classi quinte hanno realizzato abiti con carta di giornale, buste di plastica o cellophane, involucri delle merendine, tappi, cartone e tanto altro che hanno poi esibito nella manifestazione conclusiva di ieri durante una sfilata, sotto un grande striscione colorato con su scritto “Cara Terra di prometto”.

Tutti gli abiti realizzati, successivamente sono stati esposti nell’atrio della scuola, per ricordare agli studenti, presenti e futuri, che molte cose che andrebbero a finire nella spazzatura possono essere destinate a nuova vita e mantenere alta l’attenzione verso l’Ambiente. Un aspetto che non può più essere trascurato nella sfida contro i cambiamenti climatici. E le scuole, insieme alle famiglie e altre istituzioni, hanno un ruolo fondamentale in questa lotta per salvare il Pianeta.

Le coreografie della manifestazione sono state curate dal maestro di ballo Vincenzo D’Anna, le docenti coinvolte nel progetto sono: Luciana Cascione, Angela Cocciolo, Amalia Perrone, Sonia Del Piano, Imma Stivala, Ada Sambati, Ilaria Iannoli, Paola Santoro, Patrizia Alemanno, Eleonora Blasi e Antonella Rizzato.