Studi universitari, il sostegno economico per gli studenti orfani

Consiglio regionale della Puglia: approvata all'unanimità la proposta di legge a firma dei consiglieri Maurizio Bruno, Filippo Caracciolo, Francesco Paolicelli, Vincenzo Di Gregorio, Debora Ciliento, Lucia Parchitelli, Fabiano Amati e Giacomo Conserva, che disciplina un sostegno economico in favore di studenti pugliesi orfani di uno o entrambi i genitori per accesso agli studi universitari.

Obiettivo principale della legge è introdurre un contributo economico annuale che aiuti gli studenti ad accedere agli studi universitari in mancanza di una stabile condizione economica. Tale sostegno, come previsto dalla Costituzione, deve incentivare, premiare e sostenere i più meritevoli e capaci. Per questa ragione il contributo sarà assegnato ai diplomati con voto non inferiore a 90/100, di importo pari a 3 mila e 500 euro per studente, da rinnovare ogni anno accademico previa verifica del regolare superamento di tutti gli esami annuali previsti dal piano di studi, per un massimo di 6 anni consecutivi, in base all'Isee non superiore ai 23mila euro e di Ispe non superiore a 50 mila euro. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge è stanziato l'importo di 150mila euro.

Il consigliere regionale Maurizio Bruno non nasconde la sua soddisfazione. Dichiara: "Probabilmente non sarà una somma capace di svoltare loro la vita, ma per tanti di loro può rappresentare quella boccata d'ossigeno sufficiente ad affrontare la costruzione del proprio futuro con un po' più di serenità e un po' meno assilli economici. Per tutto questo, per questa speranza in più che oggi diamo a tante ragazze e ragazzi che soffrono e hanno sofferto la perdita delle persone più amate, voglio cogliere l'occasione per ringraziare davvero di cuore i colleghi di tutto il Consiglio Regionale per la sensibilità mostrata e per avermi voluto supportare in questa battaglia di giustizia sociale".