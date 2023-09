Rifiuti: accordo per il passaggio di personale, Teorema pronta a subentrare

BRINDISI – Tar permettendo, il prossimo 1 ottobre dovrebbe avvenire il passaggio di cantiere fra Ecotecnica e la Teorema Spa di Acquaviva delle Fonti (Bari), nuovo gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana per conto del Comune di Brindisi. Nella serata di oggi (mercoledì 27 settembre) l’azienda subentrante e i sindacati (Fp Cgil, FIt Cisl, Uil Trasporti, Fiadel) hanno ratificato l’accordo per il passaggio di personale. In virtù di tale intesa, Teorema, da quanto appreso, si impegna a riassorbire tutti e 230 i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e di dare diritto di precedenza, nell’eventualità di nuove assunzioni, a sette operatori con contratti a tempo determinato, che saranno comunque utilizzati nelle sostituzioni. Ecotecnica lascerà il servizio dopo sei anni.

Resta da sciogliere il nodo riguardante l’ubicazione della sede logistice e dell'area di ricovero dei mezzi. Sabato scorso, tramite pec, Teorema ha comunicato all’amministrazione comunale “di aver incontrato significative difficoltà nell’individuazione di idonea area dove allestire la propria sede logistica per il rimessaggio dei veicoli di servizio e per gli ambienti di supporto al personale addetto, in ragione dell’assenza nel territorio cittadino a breve termine, di potenziali aree private idonee e dell’indisponibilità di quelle occupate dall’attuale gestore del servizio".

Possibile atto di concessione

In caso di mancato accordo con privati (va ricordato che Ecotecnica si era insediata presso un deposito in via Galileo Ferraris e da sempre utilizza come centro di raccolta dei materiali un sito idoneo adiacente alla sede della Stp, sulla litoranea salentina), si potrebbe procedere con una soluzione “ponte” di sei mesi. E’ quanto emerge da una delibera approvata ieri dalla giunta comunale che autorizza l’atto di concessione a favore di Teorema, per la durata semestrale, dell’immobile comunale situato sulla strada per Pandi. L’azienda si impegnerebbe a: corrispondere un canone di 20mila euro; eseguire “i lavori utili ad adeguare il bene per le finalità di sede logistica per il rimessaggio dei veicoli di servizio e per gli ambienti di supporto al personale addetto ai servizi di igiene urbana di prossima attivazione”; inibire l’utilizzo dei fabbricati inagibili insistenti sulla citata area.

E poi ancora dovrebbe riconsegnare l’immobile al termine dei sei mesi “senza pretendere alcun indennizzo per le migliorie apportate”. E’ prevista anche un’ipotesi di revoca nel caso in cui “il bene in questione venga richiesto in consegna da Ager Puglia per la realizzazione del progetto previsto provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (Paur) rilasciato dalla Regione Puglia.

“Scelta conveniente per il Comune”

Nella relazione a firma del sindaco Marchionna viene rimarcata la convenienza dell’operazione per il Comune di Brindisi. “Le circostanze rappresentante da Teorema – si legge nella delibera - impongono all’amministrazione comunale di valutare favorevolmente la concessione di tale bene, separatamente dal restante compendio immobiliare e limitatamente all’area di sedime, al fine di soddisfare il preminente interesse pubblico di avviare il servizio di igiene urbana con la ditta aggiudicataria della procedura di gara europea”.

“Da un punto di vista economico-contabile – si legge ancora nella relazione - tale scelta risulta la più conveniente in quanto accanto al canone di concessione, il Comune di Brindisi sarà sollevato da spese di custodia del bene e potrà concretizzare i risparmi derivanti dall’attivazione dei servizi di Teorema alle condizioni

economiche offerte nella procedura di gara, inferiori a quelle attualmente sostenute”.

Ricorso pendente davanti al Tar

Per l'1 ottobre, dunque, è previsto l'avvicendamento. L’utilizzo del condizionale è dovuto a un contenzioso pendente davanti al Tar di Lecce, a seguito di un ricorso presentato dalla ditta Teknoservice, giunta seconda in graduatoria, a un soffio dalla vincitrice (la Teorema appunto) nel bando di gara per l’appalto biennale del servizio di raccolta dei rifiuti aggiudicato lo scorso giugno.

Un precedente ricorso presentato da un’altra azienda in gara era stato già bocciato sia dal Tribunale amministrativo che dal consiglio di Stato. Ora è da vedere cosa accadrà con questa ulteriore impugnazione. Per la giornata di domani (giovedì 28 settembre) è prevista l’udienza cautelare in cui sarà discussa l’istanza di sospensione dell’assegnazione depositata dai ricorrenti, tramite l’ufficio legale Orofino (avvocati Anna Floriana Resta, Raffaele Giuseppe Orofino e Angelo Giuseppe Orofino). Teorema ha a sua volta presentato un ricorso incidentale che ha fatto slittare alla data di domani l’udienza cautelare, inizialmente prevista per lo scorso 14 settembre.