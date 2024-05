Cena solidale con prodotti a km 0: l'azienda "Pugliese" a supporto della comunità “Crap Helios”

BRINDISI - E’ stata un successo la cena solidale a sostegno della “Crap Helios”, comunità riabilitativa assistenziali, che lo scorso 13 maggio si è svolta presso il locale dell’azienda agricola Pugliese gestito da Velia Pugliese, in via Gallipoli 28, a Brindisi.

Di seguito un messaggio di ringraziamento della responsabile della comunità, a Velia Pugliese.

Cara Velia,

dopo circa un anno dall’inizio della nostra collaborazione vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine a te e alla splendida famiglia Pugliese.

Con la cena solidale organizzata ieri sera nel tuo accogliente locale “C’era una volta shop” non avete solo offerto un importante sostegno economico alle nostre attività di riabilitazione. Avete fatto molto di più. La cena è stata il punto di arrivo di un pezzo di strada fatto insieme. E’ stata il tempo che tu, mamma Elisa e papà Vincenzo avete messo a nostra disposizione per insegnare ai nostri pazienti che “non lo so fare” non esiste. Perché con noi avete colto la scommessa di far riscoprire loro che il paziente psichiatrico non è la sua malattia, e che ognuno in quanto persona ha un contributo da mettere a disposizione per fare insieme qualcosa di bello.

E così Vincenzo ha seguito chi si è dedicato al raccolto, tu e Elisa e zia Paola avete guidato chi si è occupato dell’ allestimento del locale e della gestione dei tavoli; il risultato è stata una serata speciale che ha coinvolto e impegnato tutti nella realizzazione di un obiettivo comune: quello di portare il paziente psichiatrico fuori dalle strutture, in mezzo alla gente, per far comprendere che la salute mentale è un aspetto importante del benessere, riguarda tutti noi e i disturbi possono colpire chiunque. Ma è una destinazione che diventa raggiungibile solo se nel percorso incontri persone e realtà disponibili ad aspettare chi a causa della malattia è rimasto indietro. E noi vi abbiamo incontrato.

