Ail Brindisi: grande soddisfazione per il progetto Car-T dedicato a Mino Alba

BRINDISI - Il progetto Car-T dedicato all’indimenticato presidente di Ail Brindisi Mino Alba e sovvenzionato con i fondi di Ail Brindisi è pienamente operativo. Da circa tre mesi, infatti, l’ospedale Perrino di Brindisi è attivo per terapie con Car-T (chimeric antigen receptor T-cell therapies). Si tratta di un processo terapeutico molto complesso che necessita di un team multidisciplinare con ematologi, trasfusionisti, farmacisti, neurologi, cardiologi, intensivisti. L’ospedale Perrino ha ottenuto l’autorizzazione a tali terapie dopo aver ottenuto la certificazione del Cnt (Centro nazionale trapianti) per il trapianto allogenico e la certificazione internazionale Jacie (Joint accreditation committee isct and ebmt).

Visibilmente soddisfatta Carla Sergio, presidente della sezione brindisina dell’Ail, che con tutto il consiglio direttivo ha fortemente voluto e sostenuto questa grande sfida: “Abbiamo seguito con molto entusiasmo il percorso che ha portato il reparto di Ematologia dell'ospedale Perrino all'acquisizione del trattamento delle leucemie con la nuova terapia delle cellule Car-T. Supportato anche con i fondi raccolti grazie alle campagne delle stelle di Natale e delle uova di Pasqua, abbiamo voluto che portasse il nome di Mino Alba, storico presidente della nostra associazione. Al dottor Domenico Pastore, primario ematologo e a tutto il team di collaboratori, il nostro sentito ringraziamento per questo grande traguardo raggiunto e l’augurio che quello brindisino possa diventare sempre più un centro di riferimento per l’intero Sud Italia”.

Car-T è una terapia innovativa che viene attuata in pazienti con alcuni tipi di Linfoma non Hodgkin o di leucemia acuta Linfoblastica B che non rispondono alle terapie convenzionali. Il paziente effettua (presso in centro trasfusionale) una linfocitoaferesi cioè un prelievo di un tipo di cellule del sangue che sono i linfociti. Questi poi vengono inviati presso Laboratori (al momento presenti solo in Olanda per i centri europei e negli Usa per i centri americani) dove vengono modificati geneticamente in modo da fargli produrre un recettore (Car) in grado di riconoscere, attaccare e distruggere le cellule tumorali di quel paziente. Le cellule poi vengono trasportate presso il centro che ha in cura il paziente e reinfuse.

“E’ quindi - spiega il dottor Domenico Pastore - al momento la massima espressione di Medicina personalizzata (perché può essere utilizzata solo in quel paziente) e di medicina di precisione (perché colpisce solo le cellule tumorali). Tutto il processo Car-T porta quindi alla produzione di un farmaco “vivente” specifico per ogni paziente e in futuro potrebbe essere utilizzato anche per altri tipi di tumori del sangue”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.