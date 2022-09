Ferrovie del Sud Est, istituita la tratta San Donaci-ospedale Perrino

SAN DONACI - Istituita la tratta San Donaci-Mesagne-Brindisi Ospedale Perrino. A renderlo noto l'amministrazione comunale di San Donaci attraverso un post su Facebook.

"Cari concittadini, avendo tenuto in considerazione le necessità di una parte della nostra popolazione di poter raggiungere con mezzi pubblici alcuni siti di interesse, vi comunichiamo, con grande nostra soddisfazione che, in seguito alle numerose interlocuzioni tenute con le Ferrovie Sud Est, è stato trovato riscontro e per tanto è stata istituita la tratta San Donaci-Mesagne-Brindisi Ospedale Perrino".

"Ringraziamo le Ferrovie Sud Est che hanno tenuto conto delle nostre deduzioni, formulate negli incontri, con l’auspicio di aver ottenuto un servizio ottimale e funzionale al miglioramento della qualità di vita dei nostri concittadini. Sarà nostra cura, non appena noti, comunicare ulteriori dettagli sull'avvio del servizio".

Verrà prolungata la tratta San Donaci-Mesagne. Orari andata: San Donaci 7.25, Mesagne 7.40, Brindisi Perrino 7.55. Punti di fermata: San Donaci, via Don Lombardo 28, Mesagne: via San Donaci, via Indipendenza, Brindisi ospedale Perrino, via Togliatti.

Orari ritorno: Brindisi 12.50, Brindisi Perrino 12.55, Mesagne 13.15, San Donaci 13.30. Punti di fermata ritorno: Brindisi via Togliatti, ospedale Perrino, Mesagne via Brindisi 124 (nei pressi stazione di servizio), Piazza Vittorio Emanuele, San Donaci via Mesagne 44, via Campi 36-71.