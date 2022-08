Continua la "sfilata" di super yacht: al largo del litorale c'è Baraka

TORRE SAN GENNARO – I bagnanti stamattina (domenica 28 agosto), perlomeno finché le condizioni meteorologiche lo hanno consentito, lo hanno ammirato incuriositi dalla spiaggia di Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo. Quel maestoso yacht che si intravedeva all’orizzonte è diventato l’attrazione della mattinata. Si trattava di Baraka, panfilo che tuttora sosta al largo del litorale a sud di Brindisi.

L’ennesima meraviglia del mare che transita dalle parti di Brindisi è un charter lungo poco più di 58 metri, per quasi 10 metri di lunghezza e un pescaggio di 3,3 metri. Viaggia a una velocità di crociera di 13 nodi. E’ stato realizzato nel 2010 da una società turca, sulla base di un progetto redatto dal designer Francesco Paszkowski. Baraka può garantire una vacanza da sogno fino a un massimo di 12 ospiti, assistiti da 16 membri dell’equipaggio. Il confort è assicurato, con spazi per il fitness, una jacuzzi e altro ancora.

I mega yacht, insomma, continuano a regalare spettacolo. Basti pensare che nel porto interno di Brindisi è ancora ormeggiato il New Secret, mentre fino a qualche giorno fa, sempre sul lungomare Regina Margherita, era in “vetrina” il Men of Steel, il gioiello dei mari realizzati per Steven Spielberg, poi acquistato da un miliardario canadese.