Super yacht e navi da crociera: l’estate entra nel vivo nel porto di Brindisi

BRINDISI - Uno spettacolo che mancava da diverso tempo e che regala un sospiro di sollievo agli operatori portuali. Grandi navi e yacht superlusso tornano a Brindisi per inaugurare la stagione estiva 2022 appena iniziata. Questa mattina (venerdì 17 giugno 2022) Costa Luminosa ha ormeggiato presso la banchina di Costa Morena Nord. La nave ha a bordo 917 crocieristi, ne imbarcherà 248 a Brindisi, mentre 150 hanno deciso di terminare quì il loro viaggio. Proviene da Corfù e ripartirà questa sera alle 18 alla volta di Split. così come la Seabourne Quest, provienente da Praga che ripartirà questa sera alle 20 con direzione Dubrovnik con i suoi 192 passeggeri.

E non è passato inosservato un altro gioiello del mare, l'Alchemist, lungo 62 metri, costruito in un cantiere navale di La Spezia, operativo dal 2022. Sono circa 20 i membri dell' equipaggio a bordo del grande yacht arrivato a Brindisi da circa una settimana e dove si tratterrà per alcuni giorni ancora per godere delle bellezze dell'entroterra pugliese. Questa meraviglia nautica è ormeggiata sul lungomare Regina Margherita, davanti alla scalinata Virgilio, ammirata da curiosi e appassionati. Lo scalo viene gestito dalla società Luise Puglia di Teo Titi.