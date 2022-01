Superbonus in Puglia, novità normative e dati: tavola rotonda a Ostuni

OSTUNI - “Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022... ed altro” è il titolo della tavola rotonda che si è svolgerà sabato prossimo, 8 gennaio, ad Ostuni (Brindisi), nelle sale dell’hotel Monte Sarago. Apriranno i lavori Francesco Burrelli ed Antonio De Giovanni, rispettivamente presidenti nazionale e regionale dell’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (Anaci). Gli indirizzi di saluto istituzionali saranno portati dal presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi.

Interverranno, in presenza o da remoto, il presidente nazionale dell’Ordine degli ingegneri, Armando Zambrano; il presidente nazionale dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia; il professore Pier Antonio Lisi, dell’Università di Bari; il data analyst e giornalista, Davide Stasi; il rappresentante della divisione retail di Iccrea banca, Massimo Tufano; l’avvocato tributarista, Maurizio Villani; l’avvocato Sandra Zappatore, coordinatrice generale dell’Arca Sud Salento. Ed ancora, interverranno, per Anaci, anche Giuseppe Merello e Gaetano Mulonia, rispettivamente tesoriere e vicepresidente nazionale; i componenti del centro studi nazionale, l’avvocato Gian Vincenzo Tortorici (direttore), il geometra Marco Marchesi (segretario), gli avvocati Claudio Belli, Edoardo Riccio e l’ingegnere Angelo De Blasi Macchia, direttore del Centro studi di Anaci Lecce. L’incontro sarà moderato dagli avvocati Francesco Rizzi e Giuseppe Di Gennaro. L’iniziativa rientra nelle attività di formazione e di aggiornamento per amministratori condominiali.

Con la Legge di Bilancio, appena approvata, sono tante le modifiche alla disciplina della detrazione del 110 per cento (articolo 119, Dl 34/2020) per le spese relative a specifici interventi di efficientamento energetico.