Sviluppo rurale sostenibile, riconoscimento "Spighe verdi" per Carovigno

CAROVIGNO - Un altro riconoscimento per il territorio. Anche per quest’anno la città di Carovigno è stata insignita del riconoscimento “Spighe Verdi”, conferito dalla Fee Italia (Foundation for Environmental Education) alle località italiane che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile, che hanno un notevole patrimonio rurale e che si distinguono per le buone pratiche ambientali.

Nel programma Spighe Verdi è centrale il ruolo che ha l’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità. Il Comune, per ottenere la certificazione e il marchio Spiga Verde, deve seguire un rigido protocollo in cui è prevista la rispondenza a stringenti criteri di sostenibilità ambientale.

Recita un comunicato del Comune di Carovigno: "Un risultato importante e prestigioso che, unitamente al riconoscimento della Bandiera Blu, premia una visione strategica di sviluppo del territorio, proiettata verso percorsi virtuosi, tutti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle eccellenze che il territorio esprime".

La commissione straordinaria ringrazia "i tanti imprenditori e operatori che quotidianamente credono nella forza del comparto agricolo e che con il loro quotidiano impegno e lavoro, ciascuno con la propria specificità, contribuiscono a far conoscere il territorio con prodotti tipici e di qualità". Nel compiacersi per l’importante traguardo raggiunto, la commissione straordinaria, con rinnovato entusiasmo, conferma il proprio impegno ad orientare l’azione amministrativa in percorsi di sostenibilità ambientale e di tutela e valorizzazione del territorio, attraverso l’azione sinergica delle istituzioni, degli operatori del settore e di tutta la comunità di Carovigno.