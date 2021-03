Sviluppo strategico urbanistico: dalla Regione contributi per i Comuni

La Giunta Regionale riunita ha deliberato i criteri da utilizzare per erogare il finanziamento per la redazione di moderni strumenti di pianificazione urbanistica (Pug, Puii; Pirt), secondo quanto stabilito dalla L.R. 41/1974. Vengono finanziati Pug e Piani intercomunali, nonché dei Piani di risanamento ed insediamento dell’edilizia economica e popolare nei centri storici, e nella misura del 70 per cento per la redazione degli altri strumenti urbanistici individuati nella medesima legge.

La priorità è data secondo l’ordine: vetustà della strumentazione urbanistica vigente; complessità degli strumenti da adottare; entità dei costi previsti per le attività di pianificazione; specifiche realtà territoriali.

“Il contributo che la Regione Puglia sta offrendo ai Comuni - ha dichiarato l’Assessore Maraschio - è molto importante perché ha la finalità di incentivare le Amministrazioni ad ammodernare la loro strumentazione urbanistica generale e contestualmente a renderla conforme al Pptr”.

Secondo la Maraschio “in questo modo i comuni potranno dotarsi di uno strumento strategico di gestione e tutela del proprio territorio che guardi allo sviluppo urbanistico, sociale ed economico, combinandolo con la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici ed ambientali. Solo così ogni Comune potrà attuare concretamente scelte ed azioni finalizzate ad un più integrato sviluppo sostenibile della propria comunità e del proprio territorio, per una migliore qualità della vita di tutti i cittadini”.

La scadenza per le istanze dei Comuni è il 31 marzo 2021.