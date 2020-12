Tablet agli studenti universitari più meritevoli: al via il bando

FASANO - Sì è svolta oggi, lunedì 14 dicembre, nella Sala consigliare di Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione del bando “Choose YourWay Misura Stu Way". Sono intervenuti il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore alle Politiche Giovanili Giovanni Cisternino e il consigliere comunale Pierfrancesco Palmariggi.

Nella conferenza stampa, trasmessa in diretta sul canale ufficiale Facebook “Città di Fasano”, è stato presentato il “Choose YourWay Misura Stu Way" anno 2020/21” per l’assegnazione di Tablet (fino a esaurimento fondi stanziati) agli studenti universitari fasanesi più meritevoli.

Possono partecipare al bando tutti i cittadini (italiani e stranieri) residenti a Fasano alla data di presentazione della domanda, cha siano iscritti a corsi universitari con sede in Italia e all’estero e che abbiano aderito alla community “Net-Way” entro il 16 dicembre 2020, il cui link sarà riportato sulla home del sito istituzionale.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata per via elettronica al link presente sul portale del Comune di Fasano entro il 23 dicembre 2020 corredata da “Certificato di Autodichiarazione Iscrizione con Esami” e facoltativamente con dichiarazione Isee-u.

«L’amministrazione continua a sostenere gli studenti – ha spiegato il sindaco Zaccaria – con un bando che premia le eccellenze e il merito. Siamo molto contenti del rapporto e della collaborazione che abbiamo costruito in questi anni con il mondo della scuola. Una collaborazione costante che si è tradotta in progetti come "Stu way", nella collaborazione e nel sostegno dell'orientamento offerto ai ragazzi in procinto di scegliere la facoltà per il post diploma, che li aiuta ad affrontare in maniera più consapevole una scelta così importante. Un grande lavoro di squadra per il quale devo ringraziare assessori e consiglieri per l’impegno dimostrato nel portare avanti questo progetto da ormai 5 anni».

«Questo è un ringraziamento – ha spiegato l’assessore alle Politiche Giovanili – che l’amministrazione da agli studenti per la loro eccellenza, soprattutto in un momento così difficile. Nonostante il periodo non offra grandi risorse economiche, abbiamo deciso di incrementare l’importo stanziato per questo bando, perché puntare sui giovani è un investimento che ci sentiamo in obbligo di fare per il futuro della nostra città ».

«Nel 2016, in campagna elettorale, - ha dichiarato il consigliere comunale Pierfrancesco Palmariggi - strutturammo una proposta concreta per sostenere gli studenti universitari fasanesi: ce ne saremmo fatti carico una volta alla guida della nostra città. Quella proposta innovativa, grazie alla fattiva collaborazione con l'assessorato alle Politiche Giovanili, è una promessa mantenuta anche quest'anno per il quarto anno consecutivo.

“Un progetto creato dai giovani per i giovani”. Ci avevano abituato a leggere questa frase tra gli slogan, e invece per noi è un’esperienza concreta che dimostra una cosa: la nostra generazione (per troppo tempo ignorata dalla politica) non deve più sperare nel futuro per essere protagonista, è già protagonista adesso».

Tutte le info e i modelli al link https://www.comune.fasano.br.it/archivio3_notizie-e-comunicati_0_2785.html