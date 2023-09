Taglio voli: "Aperture da Ita, serve dialogo con Aeroporti di Puglia e altri vettori"

BRINDISI - Continua a tenere banco il tema relativo al taglio dei voli che dal prossimo mese di ottobre dovrebbe interessare l'aeroporto di Brindisi. Nello specifico, la riduzione delle tratte riguarderebbe le linee Ita Airways che collegano la città adriatica a Roma e Milano.

Sul tema si sono nuovamente espressi i parlamentari locali di centrodestra: Mauro D’Attis, Roberto Marti, Andrea Caroppo, Saverio Congedo, Vito De Palma, Toti Di Mattina, Dario Iaia e Giovanni Maiorano.

“Oggi abbiamo incontrato il direttore generale di Ita Airways per discutere del taglio dei voli da Brindisi per Roma e Milano - si legge in una nota congiunta - Abbiamo confermato l’assoluta contrarietà alla decisione della compagnia che mortifica ulteriormente l’aeroporto del Salento e il diritto alla mobilità di utenti e cittadini. La compagnia, dal canto suo, non ha alzato muri sulla possibilità di riprogrammare il calendario dei voli per venire incontro alle istanze del nostro territorio. Perciò, restiamo in attesa e continueremo nei prossimi giorni a monitorare l’offerta della compagna sullo scalo brindisino - prosegue il comunicato - Insomma, siamo ottimisti, ma non abbassiamo la guardia. Ma c’è un’altra questione sullo sfondo di cui ci stiamo occupando: ci sono altre compagnie che stanno tagliando i collegamenti non solo dall’aeroporto del Salento, ma anche da quello di Bari. Per questo, nei prossimi giorni ci attiveremo per concordare incontri con altri vettori. Ma non solo: anche con Aeroporti di Puglia, per avere contezza della programmazione, ma anche della politica di incentivi alle compagnie low cost. Alcune, infatti, oltre a ridurre i collegamenti, stanno imponendo prezzi che nulla hanno a che fare con una compagnia low cost - concludono i parlamentari - È una questione che affronteremo a stretto giro, ma oggi possiamo ritenerci soddisfatti dall’interlocuzione con la direzione di Ita”.