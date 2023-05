Base Onu di Brindisi: presto la visita di Antonio Tajani e della direttrice del Wfp

BRINDISI – Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, e la nuova direttrice esecutiva del Wfp, Cindy McCain, visiteranno presto la base logistica Onu di Brindisi. Lo ha annunciato lo stesso Tajani attraverso il suo profilo Twitter nella mattinata di oggi (mercoledì 31 maggio).

“Ottimo incontro – scrive il vice premier - con la nuova direttrice esecutiva del Wfp Cindy McCain. Vogliamo rafforzare la nostra collaborazione per garantire maggiore sicurezza alimentare. Presto visiteremo insieme l'importante base logistica Onu di Brindisi".

Si prospetta dunque un rilancio delle attività umanitarie svolte presso la base Unhrd di Brindisi, situata sulla strada provinciale per San Vito dei Normanni, in un’ala dell’ex base Usaf. Si tratta di un centro logistico di importanza nevralgica nell’invio di aiuti alle popolazioni colpite da guerre e calamità, come nel recente caso del terremoto che ha mietuto numerose vittime fra Turchia e Siria.

Lo stesso Tajani aveva già parlato dell’importanza della base brindisina lo scorso 25 maggio, in occasione di un appuntamento elettorale a sostegno del neo eletto sindaco Pino Marchionna. In quella circostanza il ministro parlò di prospettive rosee per la base, che potrebbe essere ampliata con una nuova area di stoccaggio rientrante nella catena del freddo.

Tale intervento sarà a carico dell’Italia, come aveva rimarcato il viceministro degli esteri, Edmondo Cirielli, durante la visita presso la base Unhrd effettuata lo scorso 4 maggio. E’ il Paese ospitante, infatti, che “deve finanziarne l’ammodernamento e la sua performance – disse Cirielli - dal punto di vista degli obiettivi che già ci sono”. “Si tratta semplicemente di ampliarli sul piano quantitativo – spiegò ancora il vice ministro - e renderli sempre più efficaci per il soccorso delle popolazioni ma anche dare un elemento di coordinamento ed eccellenza che possa servire ad altre organizzazioni umanitarie ma anche a Stati che chiedono il nostro supporto”.