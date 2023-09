Raccolta rifiuti: scoglio Tar superato, da domenica subentra la ditta Teorema

BRINDISI – Domani (domenica 1 ottobre), dopo sei anni, cambierà il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana per conto del Comune di Brindisi. Ecotecnica uscirà di scena. Al suo posto subentrerà la ditta Teorema di Acquaviva delle Fonti (Bari), vincitrice del bando di gara per l’appalto biennale del servizio. Tutti e 230 i lavoratori con contratto a tempo indeterminato di Ecotecnica saranno riassorbiti, come previsto dall'accordo per il trasferimento di personale sottoscritto con i sindacati. Sette operatori con contratto a tempo determinato avranno diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni e saranno comunque impiegati nelle sostituzioni.

Il via libera al passaggio di cantiere arriva stamattina (sabato 30 settembre), a seguito di un’ordinanza del Tar di Lecce (estensore Francesco Baiocco, presidente Nino Dello Preite) che boccia la richiesta di sospensiva di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura per l’affidamento dell’appalto presentato dalla Teknoservice di Torino, arrivata seconda in graduatoria, a un soffio da Teorema.

L'ordinanza del Tar

Due giorni fa (giovedì 28 settembre) si era svolta l'udienza cautelare. Teknoservice ha presentato ricorso tramite l’ufficio legale Orofino (avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaele Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta), contro il Comune di Brindisi (difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa), e il ministero dell’Ambiente, nei confronti di Teorema Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Baglivo, Alessandro Pracilio, Francesco Patrono, che a sua volta ha presentanto un ricorso incidentale.

Il giudice ritiene che “ad una sommaria delibazione propria della presente fase – scrive il giudice - difettino i requisiti richiesti dalla legge per la concessione della tutela cautelare”. Appaiono inoltre “ininfluenti”, a detta del giudice, le “dedotte omissioni dichiarative” contestate dalla ricorrente nei confronti di Teorema. Fra le motivazioni con cui viene rigettata l’istanza cautelare si rimarca come “difetti altresì il periculum in mora, non essendo stato adeguatamente prospettato – si legge nell’ordinanza - né tantomeno allegato, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe in capo alla ricorrente dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, in quanto il pregiudizio, genericamente paventato in termini di perdita di chance, è adeguatamente ristorabile sia in forma specifica che per equivalente ove il ricorso fosse accolto nel merito”.

L’udienza per la trattazione di merito del ricorso è stata fissata per il 20 dicembre 2023. Va ricordato che nei mesi scorsi la procedura di aggiudicazione aveva già passato il doppio vaglio sia del Tar di Lecce che del Consiglio di Stato, a seguito di un precedente ricorso depositato da un’altra delle ditte in gara. “Viene confermata per l'ennesima volta - viene rimarcato dall’amministrazione comunale - la legittimità dell'azione amministrativa del Comune di Brindisi”. “Il servizio partirà regolarmente con la Teorema – fa sapere ancora l’amministrazione - ditta aggiudicataria della procedura di gara europea”.

La concessione dell'immobile comunale

La società utilizzerà per i prossimi sei mesi l’immobile comunale sulla strada per Pandi (ex impianto di Cdr), corrispondendo al Comune di Brindisi un canone semestrale pari a 20mila euro. La giunta, con delibera approvata nei giorni scorsi, ha dato l’ok all’atto di concessione del bene pubblico, dopo aver preso atto delle “significative difficoltà” incontrate da Teorema a individuare un’area idonea a ospitare la sede logistica, la rimessa per il ricovero dei mezzi e tutte le altre attività connesse al servizio.

L’atto di indirizzo della giunta si è concretizzato poi in una determina a firma del dirigente del settore Ambiente e Igiene urbana, l’avvocato Mario Marino Guadalupi, che ha di fatto reso esecutiva la consegna dell’immobile. "Da un punto di vista economico-contabile – si legge in una relazione a firma del sindaco Marchionna - tale scelta risulta la più conveniente in quanto accanto al canone di concessione, il Comune di Brindisi sarà sollevato da spese di custodia del bene e potrà concretizzare i risparmi derivanti dall’attivazione dei servizi di Teorema alle condizioni economiche offerte nella procedura di gara, inferiori a quelle attualmente sostenute”.

L'esposto/querela

Non tutti, però, la pensano così. Il consigliere comunale Pasquale Luperti (Movimento Regione Salento) ha definito un fatto gravissimo l'atto di concessione, in quanto “tale possibilità non viene contemplata dal bando di gara”.

Analoghe osservazioni sono avanzate dal sindacato Fiadel, che tramite il segretario provinciale Luciano Saponaro, rappresentato dall’avvocato Giacomo Massimo Ciullo, ha presentato un esposto querela presso la Procura della repubblica di Brindisi. “Sia l’amministrazione comunale di Brindisi sia la Teorema Spa – si legge nell’esposto – hanno agito in aperta violazione degli atti di gara e della legge vigente in materia. La giunta comunale ha così favorito ed avvantaggiato la Teorema Spa nonotante quest’ultima fosse completamente inadempiente rispetto ai suoi obblighi prescritti negli atti di gara”.