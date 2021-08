Tari, a San Donaci agevolazioni per categorie danneggiate dal Covid e tariffe secondo Isee

Il consiglio comunale di San Donaci ha approvato nella giornata di sabato, 31 luglio 2021, le nuove tariffe Tari ed ha definito le agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche per l’emergenza Covid -19

SAN DONACI - Il consiglio comunale di San Donaci ha approvato nella giornata di sabato, 31 luglio 2021, le nuove tariffe Tari ed ha definito le agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche per l’emergenza Covid -19 stanziate con il Dm del 24 Giugno 2021. Il Dm, infatti, ha ripartito tra i comuni 600 milioni di euro da utilizzare per una riduzione della Tari in favore di una serie di categorie economiche colpite dalle chiusure obbligatorie dettate dai vari Dpcm.

"Dopo un anno caratterizzato dalle tante chiusure e riaperture l’amministrazione comunale ha voluto adottare un meccanismo di riduzioni e di agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche e a quelle domestiche che maggiormente sono state colpite dall’emergenza sanitaria.



Per quanto riguarda le utenze non domestiche si sono adottate misure di tutela e di sostegno volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti negativi che si sono prodotti sulle varie categorie costrette a chiudere le proprie attività a causa dell’emergenza da Covid-19". Si legge in una nota dell'amministrazione."È noto inoltre che l’emergenza epidemiologica ha comportato un impatto economico negativo anche sulle famiglie per cui è stato introdotto un meccanismo di riduzioni in base all’Isee che le famiglie stesse potranno presentare per ottenere le agevolazioni. Grazie a questo sistema si è cercato di garantire quell’equità sociale necessaria e fondamentale in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente".