Brindisi, dehors: "Tariffe più convenienti, gli abusivi si mettano in regola"

BRINDISI – Pagare meno affinché paghino tutti. Questo, in estrema sintesi, è lo spirito delle nuove tariffe per l’occupazione di suolo pubblico approvata dall’amministrazione comunale di Brindisi, in abbinamento al nuovo regolamento sui dehors che lo scorso maggio aveva ottenuto il via libera dal consiglio comunale. In sostanza sono stati apportati cospicui sconti alle tariffe vigenti fino allo scorso anno, con l’obiettivo di agevolare gli esercenti e contestualmente di far emergere i fenomeni di abusivismo che si annidano principalmente nelle periferie. Di questo si è parlato nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte stamattina (lunedì 4 luglio) l’assessore a Bilancio del Comune di Brindisi, Massimo Vitali, e la consigliera comunale Anna Lucia Portolano, presidente della commissione attività produttive. Presenti anche i rappresentanti della Confesercenti, che hanno rimarcato il buon dialogo instauratosi nelle ultime settimane con l’amministrazione comunale.

La più importante novità del regolamento, come noto, prevede la possibilità di estendere su tre anni, prorogabili di altri tre, la concessione di suolo pubblico per il posizionamento di sedie e tavolini. Ora sono state rese note anche le tariffe. Quella base annuale (366 giorni) è pari a 50 euro a metro quadro, cui si applica una riduzione del 50 percento. Si tratta di una tariffa più vantaggiosa rispetto a quella giornaliera, pari a 1,20 euro a metro quadro, con sconto del 30 percento solo se la richiesta di concessione supera i 31 giorni.

Nelle periferie sono previste ulteriori riduzioni. Nelle zone classificate come seconda categoria, su una tariffa annuale di 25 euro è applicato, sempre su concessione annuale, un taglio del 25 percento. Nelle attività che ricadono in terza categoria, invece, lo sconto sale al 50 percento, sempre su tariffa annuale di 25 euro a metro quadro.

Inoltre è stata attivata una procedura semplificata che tramite la compilazione di un modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Brindisi (sezione modulistica-attività produttiva-Dehors) dà la possibilità di prorogare per più anni le concessioni in scadenza entro la fine del 2022, beneficiando automaticamente del nuovo tariffario. Nel modulo, da inviare via Pec all’ufficio del protocollo, si dovrà indicare il periodo in cui si utilizzeranno i dehors e solo limitatamente a quell’arco temporale si pagherà la Tari.

“Il nuovo regolamento sui dehors è ispirato alle tariffe del canone unico – dichiara l’assessore Vitali - per agevolare gli esercenti nel modo più efficace possibile. Inoltre darà la possibilità di far emergere, soprattutto in periferia, chi occupa suolo pubblico senza aver presentato domanda”. Alla Polizia Locale è stato affidato il compito di controllare la regolarità dei dehors. Le multe saranno di gran lunga superiori a quanto si spenderebbe per mettersi in regola.