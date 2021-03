Tartaruga in difficoltà salvata da pescatore e personale della Capitaneria

BRINDISI - Denutrita e in difficoltà, salvata grazie a intervento di pescatore e personale della Capitaneria di Porto di Brinidisi. Nella mattinata di oggi, lunedì 8 marzo, al numero 1530 della sala operativa è giunta una segnalazione circa la presenza di una tartaruga in difficoltà in località Torre Capo Cavallo a Brindisi. Il diportista ha recuperato l'esemplare in attesa dell'arrivo del personale della Giardia costiera. Nel frattempo dalla sala operativa era stata allertata l'autorità sanitaria. Si trattava di un esemplare maschio con un carapace di circa 70 cm. E' stato consegnato al personale specializzato del Centro Recupero Tartarughe di Torre Guaceto, per essere curato e monitorato, per il successivo rilascio in mare.

