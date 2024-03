Ridefinita la tassa di occupazione del sottosuolo: "significativi benefici per le casse comunali"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo un inervento di Roberto Quarta consigliere comunale di Brindisi sulla nuova delibera di giunta che ridefinisce la tassa di occupazione del sottosuolo

Nella giornata di ieri la nostra Amministrazione comunale ha adottato una delibera di Giunta che pone fine a quello che personalmente ritengo sia stato un lungo periodo di ingiustizia. Benché non sia nel mio stile rivendicare apertamente, in questa circostanza sento il bisogno di esprimere con decisione il mio ruolo nell'avviare questa battaglia, la quale si concretizza oggi in significativi benefici per le casse comunali e, di conseguenza, per tutti i cittadini.

Questa lotta, che ho iniziato oltre dieci anni fa, riguarda la tassa di occupazione del sottosuolo, ora più accuratamente definita come canone unico patrimoniale. A causa di una interpretazione erronea, per anni, molte grandi aziende hanno versato al Comune somme irrisorie, in alcuni casi nemmeno un euro. Fortunatamente, l'azione correttiva intrapresa dagli uffici competenti ha già avuto inizio, permettendo il recupero degli arretrati degli ultimi cinque anni dovuti da queste aziende.

Desidero esprimere la mia gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato. Un ringraziamento speciale va all'avvocato Roberto Cavalera che, nella precedente amministrazione, fu il primo firmatario della mozione che sollevò la questione, ottenendo l'unanime approvazione del consiglio comunale. Sono grato ai miei colleghi consiglieri per il loro ascolto e supporto, all'assessore Livia Antonucci per il suo impegno nello studio approfondito della materia, e a tutta la Giunta. Un ringraziamento particolare va anche al sindaco Marchionna, che, ancor prima di essere eletto, ha prestato attenzione alle mie parole, sostenendomi in questo percorso fino ad oggi.

