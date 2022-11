“Pellegrini a Brindisi tra le antiche strade”: la tavola rotonda

BRINDISI - L’Aps Brindisi e le Antiche Strade, organizza la tavola rotonda dal titolo “Pellegrini a Brindisi tra le antiche strade” per venerdì 2 dicembre, alle ore 17.00, nella sala conferenze dell’Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum, la Casa di Quartiere, che ha sede in Via Giovanni Tarantini, 35 (Ex Convento delle Scuole Pie). A promuovere l’iniziativa vi sono inoltre: l’associazione Le Comunità Ospitanti, La Società di Storia Patria per la Puglia - sez. di Brindisi, L’associazione il Giunco, l’Associazione Le Colonne e Impresa mamma.

Modetatori e relatori

L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf), cui Brindisi e le Antiche Strade fa parte quale componente dell’Ufficio di Presidenza, rientra tra le attività portate avanti dall’Accademia degli Erranti e vuole proporre al pubblico, grazie ai vari relatori che interverranno, una panoramica su quello che è il mondo dei Cammini e Itinerari culturali che attraversano la città di Brindisi, quale crocevia di rotte, percorsi e cammini.

Di seguito il programma con i relatori: Rosy Barretta, Presidente Aps Brindisi e le Antiche Strade – Moderatrice; Luigi Del Prete, direttore Associazione Comunità Ospitanti.

Intervengono: Angelofabio Attolico, Regione Puglia, Comitato Nazionale per la promozione del turismo, Aevf e Ideatore Cammino Materano; Mina Piazzo, Vice-Presidente Brindisi e le Antiche Strade; Antonio Melcore, Resp. Cammini e Itinerari culturali Brindisi e le Antiche Strade; Giacomo Carito, Comitato Scientifico Brindisi e le Antiche Strade e Storia Patria per la Puglia; Giuseppe Marella, Comitato Scientifico Brindisi e le Antiche Strade e Storia Patria per la Puglia; Marco Leo Imperiale, Università del Salento; Fabio Mitrotti, Associazione Il Giunco; Antonio Corvino, Economista e camminatore.

Le visite ai monumenti

Le attività proseguiranno nella giornata di domenica 4 dicembre, con le associazioni proponenti che invitano la cittadinanza a godere delle bellezze monumentali della città di Brindisi, visitando i seguenti beni monumentali aperti di mattina: Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, Palazzo Granafei-Nervegna, Area Archeologica di San Pietro degli Schiavoni, Collezione Archeologica Faldetta, Castello Alfonsino, Monumento al Marinaio, Chiesa di San Paolo Eremita, Museo Archeologico “F.Ribezzo”, Casa del Turista - History Digital Library, Ex Convento delle Scuole Pie con Pinacoteca “Armando Scivales”

Mentre, nel pomeriggio alle ore 17:00, nella suggestiva ed evocativa cornice del Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, si terrà il concerto “Peregrinationes” con le musiciste Daniela Aloisi al Violino ed Elenora Carbone all’Arpa. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria, al numero: 3881130368 (Whatsapp Brindisi e le Antiche Strade), massimo 50 posti.