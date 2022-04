"Il lavoro che viene dal mare": tavola rotonda al porticciolo di Brindisi

BRINDISI - Sport e divertimento ma non solo. Domenica Primo Maggio nel porticciolo turistico “Marina di Brindisi” è in programma anche una tavola rotonda sui temi del lavoro, iniziativa organizzata dall’Ancl Nazionale (l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro) per parlare di occupazione che viene dal mare. Di un indotto importante, soprattutto per Brindisi, la cui portata e la cui importanza forse non sono note ai più.

Cosa significa economia del mare? Quante posizioni lavorative si possono individuare? Quanti nuovi imprenditori è possibile stimolare. In altre parole ora bisogna tradurre in numeri, mettere nero su bianco, le potenzialità occupazionali di un settore trainante per l’economia del territorio. “Il lavoro che viene dal mare”, questo il tema del confronto. Modererà i lavori Dario Montanaro, presidente nazionale Ancl, parteciperanno Graziana Casieri, Presidente U.P. Brindisi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro oltre agli operatori del settore.