"Costante e strutturale sovraffollamento nelle carceri, servono investimenti"

BRINDISI – Nelle carceri pugliesi vi è “un costante e strutturale sovraffollamento”. L’avvocato Piero Rossi, garante delle persone limitate della libertà personale Regione Puglia, ha fatto il punto della situazione sulle criticità che affliggono il sistema carcerario a livello regionale, parlando di una “situazione disperata”. Il suo è stato uno degli interventi più significativi della tavola rotonda dal titolo “Modelli organizzativi nei luoghi di privazione della libertà - gli aspetti sociali della giustizia” che si è svolta stamattina (giovedì 2 febbraio) presso il salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, in presenza delle massime autorità locali.

Durante i lavori, presieduti da Valentina Farina, garante delle persone limitate della libertà personale in provincia di Brindisi, è intervenuto in videoconferenza il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Dopo i saluti del presidente della Provincia, Toni Matarrelli, e del prefetto Michela La Iacona, sono intervenuti il coordinatore tecnico cabina di regia Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Brindisi,Gianluca Budano, ed esponenti dei servizi sociali e della sanità nel Brindisino, dove il tema della limitazione della libertà personale abbraccia anche le strutture per migranti situate a Restinco e Carovigno. I nodi del sovraffollamento degli istituti di pena, della qualità delle stesse e del reinserimento dei detenuti sono stati gli assi portanti del confronto.

Sisto: "La pena sia rieducativa e socializzante"

Il viceministro Sisto ha argomentato proprio sulla importanza della rieducazione. “La realtà carceraria - rimarca - esige la necessità che la pena costituzionalmente orientata abbia sempre la parola speranza”. Ciò, in sostanza, significa “avere la consapevolezza che in fondo alla necessità di espiazione c’è quella rieducazione: la possibilità di tornare fattivamente sul territorio”. In primo piano va dunque posto l’aspetto della socialità. In quest’ottica “il condannato - afferma ancora Sisto - non può essere visto come soggetto isolato dal suo contesto”.

Il viceministro assicura che a livello ministeriale vi siano tutte le “capacità e sensibilità” per “pensare a un modello di espiazione della pena rieducativo e socializzante”. A tal proposito l’azione del dicastero si concretizza in “progetti di nuovi istituti carcerari - afferma ancora Sisto - per cercare di eliminare il tema del sovraffollamento, aiutato anche dalle nuove pene sostitutive”. Il ministero sosterrà anche “grandi sforzi per aumentare l’efficienza della polizia penitenziaria, corpo di nobili eroi che sopporta stress inimmaginabili”. E poi l’impegno per “incrementare i ruoli dei corpi intermedi (assistenti sociali ed educatori, ndr)” e “introdurre attività che possono essere utili”. “Ci si aspetta di trovare in questi luoghi – dichiara il viceministro - una tensione verso una rieducazione positiva. Il ministero cerca di accompagnare questi percorsi”. Sisto pone infine l’accento sulla necessità che lo stesso ministero non sia più visto come una sorta di fortezza isolata, ma scenda in campo “nel tentativo di avvicinare i due poli che sono sempre sembrati così lontani, fra le decisioni romane e i micro drammi dei territori”.

Il garante regionale: "Serve più personale e investimenti nell'edilizia penitenziaria"

E il fulcro di tutte le criticità è il problema del sovraffollamento, un fenomeno che in Puglia è “costante e strutturale”, come rimarcato dal garante regionale, Pietro Rossi. “A fronte di un indice di sovraffollamento intorno al 150 percento – spiega Rossi - abbiamo una carenza di personale perché le persone vanno in quiescenza e lo stato non cela fa a sostituirle con un numero sufficiente”. Per questo “molte attività - dichiara il garante - non si possono svolgere in modo adeguato”. Fra queste rientrano anche le cosiddette riunioni di equipe finalizzate alla prodizione di materiale in vista delle decisioni della magistratura di sorveglianza.

Vi sono dunque dei “punti di crisi molto evidenti che incidono sulla difficoltà della vita quotidiana di ogni detenuto – afferma Rossi - e sulla qualità delle relazioni famigliari”. Alla domanda dei giornalisti su come si possano risolvere tali problematiche, Rossi invita a mettere il sistema penitenziario al centro dell’agenda politica. “Dopo la legge Cartabia - afferma il garante - una delle prime uscite del ministro è stata di forte incoraggiamento, salvo poi forte retromarcia”. Si fa riferimento, in particolare, all’assenza di un vice ministro dedicato all’esecuzione penale. A detta di Rossi ci vuole più personale e servono “investimenti anche nell’edilizia penitenziarie sostituendo quelli vecchi con alcuni di nuova concezione”. “Una persona che entra in carcere in un modo - rimarca ancora Rossi - ed esce guastata non fa fare una bella figura allo stato affidatario”.

Rossi sprona la politica ad intervenire, perché “senza interventi il sistema continuerà ad essere profondamente in crisi”. Una possibile via d’uscita dall’emergenza viene individuata nella messa alla prova, un istituto cui bisognerebbe “dare slancio”. Il garante ricorda infatti che sia già possibile, fin dall’udienza preliminare, circuitare le persone attraverso misure alternative. “Siamo in una condizione talmente disperata - conclude - che basterebbe anche il sistema attuale con maggiori risorse e maggiori possibilità di azione per i detenuti e per chi ci lavora”.