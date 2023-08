Teatro, importante riconoscimento per Luigi D'Elia e Sara Bevilacqua

Importante riconoscimento per Luigi D’Elia e Sara Bevilacqua. I due artisti brindisini hanno conquistato rispettivamente il premio della critica (ex equo con Fabrizio Pugliese) e del pubblico in occasione della XXII edizione di Ermo Colle, palio poetico teatrale musicale di cui ieri sera (sabato 12 agosto) si è celebrato l’atto finale, nel suggestivo scenario di Villa Borri di Basilicagoiano (Montechiarugolo). Iniziata lo scorso 29 luglio, la manifestazione dedicata all’arte e alla cultura si è articolata fra undici comuni della provincia di Parma: Collecchio, Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano De’ Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Parma, Sala Baganza, Sorbolo Mezzani e Traversetolo.

Sabato sera sono stati consegnati i premi più importanti. Il Premio del Pubblico è andato alla compagnia “Meridiani Perduti Teatro”, con l’opera “Stoc Ddo’ - Io sto qua”. E’ stato proprio il pubblico che ha partecipato ai vari spettacoli a decidere di premiare Sara Bevilacqua. Luigi D’Elia e Fabrizio Pugliese hanno invece portato a casa il Premio della critica, consegnato da una giuria di esperti qualificati nell’ambito del teatro e della cultura. Si tratta di Valeria Ottolenghi (critica teatrale e giornalista della Gazzetta di Parma), Elisa Cuppini (danzatrice, attrice, regista), Roberta Gatti (Associazione Culturale Uot-Unità di Organizzazione Teatrale), Silvio Malacarne (germanista ed esperto di cultura teatrale) e Sandra Soncini (attrice e danzatrice). La giuria ha riconosciuto il notevole talento e il significativo contributo di entrambi gli artisti al mondo dell’arte e della cultura.

“Penso che sia un dato storico per la nostra città - scrive D’Elia sul suo profilo Facebook - questo doppio premio. E oltretutto laggiù siamo amici da una vita. Tre pugliesi che vincono insieme tra decine di compagnie italiane che si sono confrontate in una lunghissima strada sulla narrazione civile. E mi vengono in mente mille cose. Che la fortuna di fare questo mestiere è che le cose che non riesci a dire le porti in scena e vi parlerei per ore di cosa è questo spettacolo per me da quasi dieci anni”.

“Vi dico allora qui, quello che posso, poco - prosegue D’Elia - che il premio è mio e di Francesco Niccolini, che mi scrive che è lo spettacolo più difficile da scrivere che abbia mai affrontato e che insieme a noi c'era Fabrizio Saccomano alla regia, quando tutto è nato. E che c'è Sandra Gesualdi che senza di lei lo spettacolo non sarebbe nemmeno nato e cresciuto e che con questa storia siamo diventati fratelli e sorelle. D'anima, si dice? E che penso a Lorenzo. Chissà cosa direbbe di questo premio. E quanto gli voglio bene a quel prete-maestro-pittore testone”.

“E penso a mia figlia la più piccola, Matilde - afferma ancora l’artista - che oggi è il suo compleanno e che per tenerle vicine negli spettacoli lontani le porto nelle storie, le nomino, e in questo spettacolo Matilde era quella che proprio non capiva la tabellina del 5, era in un passaggio dello spettacolo tra gli altri bambini di Barbiana, e per cinque mesi costringeva tutti ad aspettarla finché non avesse imparato anche lei. E che invece da stasera è libera perché ha compiuto 13 anni e finalmente sa dire la tabellina del 5. Grazie Matilde! Puoi andare ora. Avanti. Avanti tutti. Verso il futuro. Senza pesi”.

Anche Sara Bevilacqua non nasconde l’emozione e la felicità per la vittoria in un festival che ha visto la partecipazione di decine di compagnie da tutta Italia. “Le emozioni - afferma - sono mille questa notte. Dedico questo premio a Lella, a mia mamma e a tutte le donne tenaci, coraggiosamente fragili, capaci di trasformare il dolore più nero della pece in fonte di luce pura, divenendo faro per gli altri. Grazie a tutte le persone che hanno creduto e amato questo monologo”.

L’attrice brindisina ha voluto ringraziare nello specifico “la forza e l’impegno quotidiano di Lella e Pinuccio Fazio”, “Osvaldo Capraro anima bella”, “la cura e la determinazione di Daniele Guarini”, “la bravura e professionalità di Paolo Mongelli, Marco Oliani e Antonio Guadalupi”. “Felici per Luigi D’elia e Fabrizio Pugliese Premio della critica exequo. Grazie al garbo e la sensibilità di Silvana Piazza, Adriano Engelbrecht e tutto lo staff tecnico e organizzativo del Palio Ermo Colle”.