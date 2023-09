Teatro Verdi: Luca Ward presidente, l'ex consigliere regionale Bozzetti nel Cda

BRINDISI – Il noto attore e doppiatore Luca Ward al timone. L’ex consigliere regionale Gianluca Bozzetti e Federica Masi, esperta in social media marketing e digital communication, nel consiglio di amministrazione. Potrebbe essere questa la nuova governance della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Per il momento si tratta solo di voci. Nulla di ufficiale. Con ogni probabilità le nomine verranno decise la prossima settimana dal sindaco Giuseppe Marchionna.

La Fondazione è una delle partecipate del Comune di Brindisi di cui cambieranno i vertici, insieme alla Brindisi Multiservizi. Il primo cittadino a breve nominerà anche il vicepresidente e un componente del consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione della riserva Marina di Torre Guaceto, di cui il Comune capoluogo è uno dei soci (insieme al Comune di Carovigno, che esprime il presidente, e al Wwf).

Da Stefano Miceli a Luca Ward

L’ormai ex presidente della fondazione, il direttore d’orchestra Stefano Miceli, e i due componenti uscenti del Cda (Marco Greco e Andrea Vinciguerra), erano stati nominati nel 2022 dall’ex sindaco Riccardo Rossi. Con l’insediamento della nuova giunta era scontato un cambio di management.

Stefano Miceli ha ufficializzato la sua uscita di scena lunedì scorso (28 agosto) con un polemico post Facebook. Stando a indiscrezioni (non smentite) circolate negli ultimi giorni, tutto lascia pensare che le redini della Fondazione saranno prese da Luca Ward. Il noto attore, da quanto appreso, aveva presentato la propria candidatura tramite l’avviso pubblico scaduto il 28 agosto. Marchionna avrebbe puntato su di lui, volto di fama nazionale nell’ambito della cultura, per il nuovo corso della partecipata.

Nato a Roma nel 1960, Ward è direttore di doppiaggio (sua la voce italiana di Russel Crowe), attore e conduttore radiofonico. Il 63enne si è esibito più volte nel Brindisino. L’ultima risale all’1 settembre 2022, quando, per uno strano scherzo del destino, salì sullo stesso palco insieme al maestro Stefano Miceli, nominato da poche settimane alla presidenza della Fondazione, nello spettacolo musicale “L’Elmo e la croce”.

I componenti del Cda

Ora filtrano delle indiscrezioni anche sui componenti del consiglio di amministrazione che dovrebbero affiancare Ward. Uno sarebbe un volto noto della politica brindisina. Si tratta di Gianluca Bozzetti, consigliere regionale dal 2015 al 2020 fra le file del Movimento 5 stelle. Conclusa l’esperienza in consiglio regionale, nel 2021, su iniziativa del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, è stato nominato nel gruppo di lavoro impegnato nell’istituzione della “Port City School”.

In occasione delle elezioni amministrative dello scorso maggio si è candidato nella lista “Marchionna sindaco” ottenendo 101 voti: non abbastanza per l’elezione in consiglio comunale.

L’altro consigliere di amministrazione, come detto, dovrebbe essere Federica Masi, area Fratelli d'Italia. Collaboratrice dalla rivista “Il Borghese”, Masi ha una laurea in Lettere Moderne presso l’università di Bologna e ha studiato social media marketing e digital communication.

Probabilmente il sindaco ufficializzerà le nuove nomine entro la prossima settimana. Nel caso in cui tali indiscrezioni dovessero trovare riscontro, ci sarà da capire come sarà riorganizzata la governance della Fondazione. In particolare c'è da interrogarsi su chi si occuperà della gestione ordinaria. Pare infatti complicato che Luca Ward, non risiedendo a Brindisi ed essendo impegnato anche su altri versanti, possa scendere nel merito della gestione quotidiana dell'ente.