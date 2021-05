“Tecniche di assistenza all’infanzia”: ultimi giorni per iscriversi al corso di Garanzia Giovani

Il corso per giovani disoccupati da 16 a 29 anni si svolgerà in presenza a Bozzano. Termine ultimo per le iscrizioni mercoledì 26 maggio

BRINDISI - Ecipa Brindisi, rende noto che sono ancora aperte le iscrizioni per la prossima edizione del corso “Tecniche di assistenza all’infanzia”, in partenza venerdì 28 maggio prossimo e finanziato da Garanzia Giovani, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Il percorso, articolato in 200 ore, è rivolto Giovani disoccupati dai 16 ai 29 anni, in possesso di diploma di scuola media inferiore o superiore a seconda del percorso, non iscritti a percorsi scolastici o universitari. Le lezioni si svolgeranno “in presenza” a Brindisi presso la sede formativa di Ecipa, in Viale Belgio n. 30 al rione Bozzano. Il corso si svolgerà in numero limitato di partecipanti nel massimo rispetto della normativa anti-Covid e gli allievi riceveranno una indennità di 1 euro per ogni ora di frequenza al corso. Termine ultimo per le iscrizioni mercoledì 26 maggio.

“I corsi di Garanzia Giovani - spiega Pietro Pugliese, direttore di Ecipa Brindisi -rappresentano una grande opportunità per ragazze e ragazzi dai 16 ai 29 anni che non lavorano, non studiano e vogliono acquisire, gratuitamente, competenze spendibili nel mondo del lavoro”.

E’ possibile iscriversi o ricevere le informazioni sul corso cliccando sul sito all’indirizzo di www.ecipabrindisi.it nella sezione Garanzia Giovani o telefonando al 0831.575694 o inviando un messaggio Whatsapp al 392.9247092, gli interessati saranno ricontattati dai tutor del corso.