Tentativo di truffa online con falso account dell'arcivescovo Michele Seccia

SAN PIETRO VERNOTICO - Da un fantomatico indirizzo di posta elettronica, artatamente fatto risalire all'arcivescovo Michele Seccia della diocesi di Lecce che comprende anche i comuni di San Pietro Vernotico e Torchiarolo, sono state inviate a diversi destinatari mail contenenti un tentativo di truffa. Precisamente si legge: 'Sei disponibile? Ho una richiesta che devi gestire con discrezione. Sarò impegnato in una sessione di preghiera per il resto della giornata, nessuna chiamata, quindi rispondi alla mia email". Come segnala una nota inviata da "Porta Lecce" agli organi di informazione, in realtà il messaggio non è dell'arcivescovo e probabilmente sottende un tentativo di truffa. Pertanto, si invitano coloro che hanno ricevuto tale mail a non darvi alcun credito e segnalare alla Polizia postale.