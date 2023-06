Brindisi, servizio di raccolta rifiuti: la "Teorema" si aggiudica il bando di gara

BRINDISI – La ditta Teorema, con sede ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, si è aggiudicata la gara per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana per conto del Comune di Brindisi. Le buste con le offerte sono state aperte nella giornata di oggi (martedì 27 giugno) dalla commissione di gara. Sono sei le aziende che hanno partecipato al bando, fra cui anche Ecotecnica, la società che da luglio 2017 gestisce il servizio in città.

Teorema ha ottenuto il punteggio più alto (78,77), con un ribasso del 4,31 percento (1,274 milioni) rispetto all’importo a base d’asta pari a 29,558 milioni. Minimo lo scarto con la Teknoservice di Piossasco (Torino), arrivata seconda con un punteggio di 78,29 (ribasso dello 0,83 percento). A seguire: Monteco, con sede in provincia di Lecce, già appaltatrice del servizio a Brindisi, punteggio pari a 74,94 con ribasso dello 0,88 percento; Ecotecnica, punteggio di 71,86 con ribasso dello 0,03 percento; Gial Plast Impregico, punteggio di 71,72 con ribasso dell’1,03 percento; Ciclat Cogeir, con sede a Ravenna, punteggio pari a 71,61, con ribasso dello 0,01 percento.

Prima della firma del capitolato dovranno trascorrere 35 giorni di tempo. In questo arco temporale potranno essere presentati eventuali ricorsi. Va ricordato che fra tre giorni scadrà la proroga di tre mesi (la seconda dall’inizio del 2023) concessa a Ecotecnica.

L’appalto è della durata di due anni, con eventuale proroga di 12 mesi. Tutto questo in attesa della maxi gara decennale per i Comuni dell’Aro Br/2 (Brindisi, Mesagne, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, San Donaci e Torchiarolo), di cui si dovrà occupare l’Ager (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti): una procedura attesa da anni.