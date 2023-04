Un territorio unito: pace fatta tra Fusco e i ristoratori mesagnesi

BRINDISI - Recentemente, hanno fatto discutere alcune parole pronunciate da Roberto Fusco, candidato sindaco di Brindisi per Movimento 5 stelle e Partito democratico.

"Non voglio più sentir dire andiamo a Mesagne" aveva affermato, nel corso della sua presentazione alla città. Il riferimento, mal interpretato, era legato agli spostamenti che - per svago - coinvolgono i brindisini nella vicina Mesagne, luogo che spesso ospita vari eventi culturali e di intrattenimento, oltreché sede di numerose attività enogastronomiche.

Repentina era stata la risposta dell'associazione ristoratori mesagnesi, per voce del suo presidente Fabrizio Dipietrangelo. Quest'ultimo aveva inviato un messaggio audio rivolto proprio al candidato brindisino, in cui si auspicava l'unità del territorio.

Pace fatta

Nella giornata di oggi (3 aprile), Fusco e Dipietrangelo si sono incontrati chiarendo l'equivoco: "Un vero piacere incontrare oggi il ristoratore di Mesagne Fabrizio Dipietrangelo, al termine del l’importante evento Io lavoro in Puglia (sperando che, equivocando ancora una volta le parole, non ci giungano proteste dalla regione Molise) - afferma Fusco, in un post pubblicato sul suo profilo facebook - Fare sistema è l’unico modo per attrarre turisti che vengono in Puglia da tutte le parti del mondo, apprezzando la bellezza delle sue città, dei suoi paesaggi, della sua storia e cultura, e dell’ottima enogastronomia. Rendiamo sempre più bello ed attrattivo tutto ciò - Conclude - Questa è la grande sfida che ho raccolto accettando la candidatura a sindaco di Brindisi, città stupenda, con oltre duemila anni di storia".