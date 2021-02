Terzo singolo per la cantante Silvia Flores, videoclip girato a Brindisi

BRINDISI - Dopo il successo nel 2019 con la fortunata collaborazione con i Sud Sound System per il brano “Nell’azzurro”, la cantante brindisina Silvia Flores torna alla ribalta con il suo terzo singolo dal titolo “Ricordi da rifare” che porta la firma di Andrea Amati, autore tra l’altro delle cantanti Elodie, Emma, Alessandra Amoroso e tanti altri) e Fabio Barnaba, anche lui volto noto del pop italiano, che ha musicato e arrangiato il brano. E' un love pop melodico incentrato su una storia d’amore intensa, tormentata, vissuta ma alla fine conclusa a causa delle innumerevoli difficoltà che la vita mette di fronte ai due protagonisti.

Nonostante tutto, il destino fa in modo che i due a volte si incontrino per caso vivendo nella stessa città e questo smuove in lei forti emozioni, anche se consapevole che ormai è tutto finito. Ed è per questo che in un dialogo interiore pensa che deve lasciare andare via i ricordi che la legano ancora indissolubilmente a lui. Struggente ed intenso, il brano “Ricordi da rifare” racchiude un’alchimia di emozioni e sentimenti interpretati magistralmente dalla cantante brindisina. Il singolo, prodotto da Trb Rec di Andrea Tognassi, è accompagnato dal videoclip

firmato da Mosè Ferrari e girato anche nel centro di Brindisi, città natale dell’interprete.