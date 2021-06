"Insieme per Serena contro la Leucemia": si cerca donatore compatibile

BRINDISI - Venerdì 2 luglio, dalle 17.30 alle 21.30, presso il Centro di raccolta dell’ospedale di Mesagne, Avis organizza la giornata della Donazione e della Tipizzazione.

Avis ha voluto organizzare, oltre alla giornata della donazione, che nel periodo estivo è ancora più importante, anche la giornata della tipizzazione, in collaborazione con Adoces (Associazione donatori cellule staminali e cordone ombelicale), per dare il proprio contributo per aiutare Serena a vincere la propria battaglia e trovare un donatore compatibile. Serena è una ragazza di Brindisi affetta da leucemia e ha bisogno di un trapianto di midollo. "Il donatore compatibile potresti essere tu! Prenota la tua donazione nella massima sicurezza al n 377 238030"