Torchiarolo, Wifi gratuito anche nelle marine: autorizzato il progetto

TORCHIAROLO - Anche Torre San Gennaro e Lendinuso (marine di competenza del Comune di Torchiarolo) saranno dotate di punti hotspot per il wifi gratis. Così come lo stesso territorio di Torchiarolo. Sono sei in tutto, di cui due nelle marine.

Nei giorni scorsi il comandante della Polizia locale Lorenzo Renna, insieme ai tecnici della Tim, ha eseguito il sopralluogo per individuare le location dove installare i dispositivi e il 14 settembre il commissario straordinario Maria Rita Coluccia ha emesso la delibera che autorizza il progetto.

Si tratta del progetto “Piazza WifiItalia”, che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata ( wifi.italia.it), a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Tra i comuni che si sono registrati sulla piattaforma web per aderire all’iniziativa c’era anche Torchiarolo. Era febbraio 2019. Il primo settembre 2020 è giunta comunicazione sulla validazione e accettazione della richiesta con la concessione di sei accessi hotspot gratuiti.

Come già accennato il comandante Renna nei giorni successivi ha eseguito il sopralluogo insieme ai tecnici della compagnia telefonica. Va precisato anche che ogni punto identificato potrà operare in modalità “mesh WiFi” fino ad un massimo di ulteriori tre punti ognuno che permeteranno siffatto di estendere l’area di connessione wi-fi.

I punti a Torchiarolo

I punti hotspot identificati sono: Via Colombo presso il Municipio (permetterà connessione free per gli utenti che accederanno all’interno della sede municipale); via Colombo presso la scuola materna (permetterà connessione free per coloro che frequentano il parco comunale di PadrePio). Piazza Municipio, sede della scuola media (permetterà la connessione free per coloro che frequentano la Piazza). Via Umberto I, presso struttura Centro anziani, (permetterà la connessione free per coloro che frequentano il corso principale ma sopratutto, trovandosi lungo il percorso della via Francigena permetterà l’accesso ai numerosi pellegrini che percorrono il nostro tratto e diretti a Santa Maria di Leuca).

I punti nelle marine

Via del Gambero-Marina di Lendinuso, presso sede del Pronto Soccorso estivo, (permetterà la connessione free per coloro che frequentano il piazzale panoramico storico). Lungomare Marinaid’Italia–marina di Torre San Gennaro, struttura comunale confiscata alla criminalità organizata (permetterà la connessione free per coloro che frequentano il lungomare Marinaid’Italia). Va precisato che si tratta di location di proprietà comunale.