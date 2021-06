Torchiarolo, fototrappole in azione nelle campagne: sanzione di 500 euro

TORCHIAROLO - Amministrazione, Polizia locale e Polizia provinciale insieme contro gli incivili. Accade a Torchiarolo dove da qualche tempo su tutto il territorio (marine e campagne comprese) sono state installate fototrappole. Nei giorni scorsi è stato immortalato un autocarro, precisamente in contrada Betta nei pressi del cavalcavia. Ha sversato materiale di risulta in un terreno. Al momento ci sono indagini in corso per l'identificazione, il responsabile riceverà una sanzione di 500 euro e se si tratta di una ditta rischia anche la denuncia penale.

"Il sindaco manifesta la propria indignazione per tutti quei cittadini indisciplinati e noncuranti che, con i loro abbandoni, deturpano il nostro territorio offrendo ai propri concittadini, ai propri figli, ai turisti, ai visitatori una "sporca" immagine del nostro paese. Si tratta di educazione. È spiacevole non poter contare sul senso di responsabilità". Si legge sulla pagina Facebok del Comune di Torchiarolo.