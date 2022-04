Torchiarolo, insediato il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

TORCHIAROLO - Il 12 aprile scorso a Torchiarolo si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, progetto nato dalla stretta collaborazione tra Amministrazione comunale, Istituto comprensivo Valesium e comitato dei genitori. Deliberato all’unanimità la composizione del nuovo e junior organo collegiale.

Il presidente del consiglio Antonio Antonucci ha dato atto del risultato delle elezioni che si sono tenute presso la istituzione scolastica e proclamato sindaco Erwin Fiaschi e consiglieri Silvia De Gioia, Marianna Maggio, Martina Mazzotta, Elisa Palombo,Andrea Resta,Nicholas Valera Victoria Lasalvia, Victoria Del Coco, Gabriele Martinelli, Benedetta Serinelli, Nicolò Serinelli. Ciascun giovane consigliere ha proposto tematiche di sviluppo quali una scuola più pulita ed efficiente, nuovi impianti sportivi, il wi fi gratuito in tutto il paese e una attenzione all’ambiente e al verde pubblico.

Durante l’incontro, l’assessora alle politiche scolastiche e Paola De Masi e il consigliere delegato Cosimo De Giorgio hanno evidenziato “il Ccrr è un concreto momento di partecipazione attiva e democratica dei più giovani alla vita civica del Paese, un modo per restituire a ragazzi e ragazze il valore di essere cittadini a tutti gli effetti. Un bell’inizio della loro vita partecipativa che inizia all’interno della scuola per prepararli poi ad un impegno nella società. Fondamentale quindi il sostegno di noi adulti, amministratori e insegnanti in primis, nello svolgere il ruolo di facilitatori, disponibili all’ascolto e all’analisi delle proposte che verranno”.

Il sindaco Junior Erwin Fiaschi, dopo avere prestato giuramento, ha ricevuto dalsSindaco del Comune di Torchiarolo Elio Ciccarese una pergamena a significare l’alto senso civico, l’onore e l’onere del ruolo che ricopre. Il Ccrr sarà monitorato dall’insegnate Giuseppina Bove cosicché i ragazzi possano proseguire nell’attuazione degli obiettivi del progetto unitamente all’ ausilio dell’Amministrazione comunale