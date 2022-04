Torchiarolo, spiagge pulite: operatori a lavoro per le festività pasquali

TORCHIAROLO - Le spiagge di competenza del comune di Torchiarolo sono pronte per ricevere i cittadini che hanno in programma di trascorrere le festività pasquali (meteo permettendo) sul litorale sud di Brindisi. Tra venerdì e oggi, sabato 16 aprile, uomini e mezzi della Impregico, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Torchiarolo, hanno tirato a lucido gli arenili di Torre San Gennaro, Lido Presepe, Lido Cipolla, Lendinuso e Canuta. Rimossi rifiuti di ogni genere, trascinati a riva dalle mareggiate invernali. Un intervento necessario anche per salvaguardare l'ambiente marino, prima o poi quei rifiuti sarebbero tornati in acqua.

Tutto pronto, quindi, per la gita fuori porta di Pasquetta degli amanti del mare. Già da qualche giorno le marine si popolate di turisti e vavanzieri. Ieri, venerdì 15 aprile, qualcuno ha anche fatto il bagno.

Procede, intanto, il progetto di riqualificazione costiera che interessa le marine di Torchiarolo. Per Torre San Gennaro a breve dovrebbero cominciare i lavori nel tratto di via Belvedere e piazzale Garibaldi interessato dal crollo stradale dovuto alle intense mareggiate. Da quanto precisa il sindaco Elio Ciccarese, per l'avvio delle opere manca solo un'autorizzazione da parte della Sovrintendenza.