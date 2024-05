A Torchiarolo torna il “Centro estivo diffuso”: si cercano educatori/animatori

TORCHIAROLO – A Torchiarolo torna, per il quarto anno consecutivo, il “Centro estivo diffuso”. Il 27 maggio scorso è stato pubblicato l’avviso per “assegnazione incarichi per educatori e animatori”. Il progetto si chiama “E...state da favola, il giro del mondo in... 10 giorni, centro estivo diffuso 2024” e ha per oggetto attività ricreative estive per i minori di età compresa tra gli 6 e i 13 anni iscritti alla scuola primaria e secondaria del comune di Torchiarolo. Si svolgerà dal 17 al 28 giugno dalle ore 8.00 alle 13.30.

Si cercano, quindi, educatori e/o animatori che andranno a formare due graduatorie distinte. Il compenso è fissato in 350 euro al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale per l’educatore professionale e 250 euro al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale per l’animatore. Gli interessati dovranno presentare domanda l’8 giugno 2024 all’ufficio Protocollo del Comune di Torchiarolo.

Per quanto riguarda il Centro estivo, invece, le famiglie dovranno presentare domanda entro le ore 12 del 12 giugno. Il costo dell’attività è pari a 100 euro per 2 settimane per ciascun bambino/adolescente; 80 euro, invece, l'iscrizione del secondo fratellino o sorellina; nella quota di partecipazione sono comprese le attività educative, le escursioni, i biglietti d’ingresso nelle varie strutture scelte. Si accede al servizio tramite una graduatoria di priorità redatta dall’Area Welfare in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.

