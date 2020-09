Torchiarolo, vigili a domicilio per i cittadini in difficoltà

TORCHIAROLO - Continuano i servizi a domicilio per i cittadini delle fasce deboli residenti nel territorio di Torchiarolo, da parte degli agenti della Polizia locale.

Chi ha più di 65 anni, chi è affetto da disabilità o problemi di salute ed è quindi impossibilitato a recarsi al comando per denunciare lo smarrimento della carta di identità o situazioni di altro genere può contattare il numero 0831622236 per prendere un appuntamento con un agente che si recherà a casa dell’interessato per la ricezione della denuncia a domicilio.

Un servizio attivo già da qualche anno che è stato ben accolto dalla cittadinanza, specie da coloro che vivono soli perché i figli risiedono altrove. Spesso sono gli stessi figli a contattare il comando, diretto dal commissario Lorenzo Renna, per chiedere l’intervento a domicilio dell’agente.

Nella giornata di oggi sulla pagina Facebook del comando è stato pubblicato l’invito a usufruire del servizio, un’attività che in tempi di emergenza sanitaria, quando è vietato creare assembramenti di ogni genere, risulta utile.