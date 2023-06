Torna l'appuntamento con "mare felice": un bagno in sicurezza per persone con disabilità

SAN PIETRO VERNOTICO - Anche quest'anno grazie alla collaborazione tra Unitalsi, amministrazione comunale e Lido GòGò, a San Pietro Vernotico si rinnova l'appuntamento con "Mare Felice", l'iniziativa che permette alle persone con disabilità di trascorrere mattinate al mare in sicurezza, fare il bagno e giocare in spiaggia. Da oggi, lunedì 19 giugno, fino a fine mese queste persone avranno la possibilità di vivere il mare in serenità. Come già accennato, l'iniziativa, che si rinnova ormai da qualche anno, è resa possibile grazie all'impegno dei volontari dell'associazione sampietrana che si occupa di rendere migliore la vita delle persone con disabilità, all'amministrazione comunale, che sostiene le spese del pulmino adatto a questo genere di trasporti, e al titolare del lido sito a Campo Di Mare, Enzo Buttazzo, che mette a disposizione gli spazi dello stabilimento balneare.