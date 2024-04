Torna la ciclopasseggiata solidale nel ricordo di Antonella Ligorio

SAN MICHELE SALENTINO - Mettere in sinergia la bellezza del territorio di San Michele Salentino con lo spirito di solidarietà dei suoi abitanti per un'esperienza forte di comunità. È questo il motore che ha mosso anche quest’anno gli organizzatori della “Ciclopasseggiata solidale”, giunta alla seconda edizione, che si svolgerà domenica 5 maggio e che vedrà una raccolta fondi per l’Ail (associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) e il reparto di Ematologia dell’ospedale Perrino di Brindisi. La primavera e i suoi colori faranno da cornice alla manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale di San Michele Salentino, assessorato allo Spettacolo guidato da Angela Martucci, in collaborazione con la famiglia Ligorio, un gruppo di amici vicini alla famiglia con il contributo fattivo e operativo di Lino De Donno, insieme all’Avis e alla Parrocchia per ricordare Antonella Ligorio.

“Quando i miei concittadini si muovono in sinergia riescono a ottenere obiettivi importanti – spiega il sindaco Giovanni Allegrini -. Anche quest’anno, insieme alla famiglia Ligorio e al gruppo di amici a loro vicini, vogliamo ricordare Antonella, donna forte e madre amorevole, realizzando progetti concreti. Per questo motivo abbiamo pensato alla lotta alla leucemia e ad altri linfomi con delle iniziative anche per i pazienti del reparto di Ematologia del Perrino. Invito tutti a prendere parte a questa iniziativa – conclude -, sapendo che insieme riusciamo a muovere montagne e per ritrovarci come comunità vitale e intraprendente”.

Il raduno è fissato alle ore 9:30 in piazza Marconi. Alle 10:00 è prevista la benedizione da parte del parroco don Tony Falcone e poi via per le strade del centro e dell’agro di San Michele Salentino. Gli organizzatori prevedono che si giunga in villa comunale per le 12:30 dove, grazie all’associazione “Donne per le Donne” e ad altre attività locali che saranno presenti in Villa, verranno serviti i piatti della tradizione pugliese (orecchiette, braciole, polpette) il cui ricavato verrà donato a sostegno della raccolta fondi. Alle 17:00, a conclusione della presentazione del progetto “Galattica”, è stato programmato il sorteggio dei premi per i partecipanti alla ciclopasseggiata. Per informazioni ci si può rivolgere a Pino Ligorio al numero 333 8619391 oppure a Lino De Donno al numero 338 2720447. Per prenotare un tavolo è possibile contattare Katia Giannone al numero 349 3727399.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui