Torna il black friday al nuovo teatro Verdi di Brindisi

Il Black Friday è ormai alle porte e il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi aderisce anche all’edizione 2022 annunciando che per la sola giornata di venerdì 25 novembre sarà disponibile in botteghino una promozione irripetibile: per tutti gli spettacoli della stagione teatrale sarà possibile acquistare i biglietti al prezzo promo di 10 euro, ma solo nella biglietteria del Teatro (ore 11-13 e 16.30-18.30, T. 0831 562 554). La promozione è valida per l’acquisto di massimo quattro biglietti, per poltrone di secondo settore di platea e galleria. Un’occasione per regalarsi e regalare grandi spettacoli, per condividere la gioia del teatro con gli amici, per fare un regalo di Natale originale.

La giornata dedicata agli sconti eccezionali, quella dei super sconti e delle grandi promozioni, è sempre più vicina. La data da segnare quest’anno è dunque il 25 novembre, come sempre il venerdì dopo il giorno del Ringraziamento americano (il celebre Thanksgiving di cinematografica memoria), quando i negozianti potevano annotare i loro conti con l’inchiostro nero per significare che fossero in attivo (grazie proprio alle offerte e alle promozioni) e distinguerli dalle perdite che segnavano invece in rosso.

Negli Stati Uniti, il Black Friday è un’abitudine consolidata sin dagli anni Ottanta. In Italia si è affermata velocemente ed è ormai l’evento di punta dello shopping pre-natalizio. La festa è diventata un autentico fenomeno ultra-pop, tanto diffusa e popolare da proporsi come un appuntamento attesissimo. Stavolta la febbre da spesa fa breccia anche nella cultura. Insomma, il “venerdì nero” arriva a Brindisi e coinvolge anche il teatro.

La sfida è aperta per questa versione di “I love shopping” tra i tanti titoli presenti nel cartellone brindisino, un percorso tra generi e linguaggi della scena. Il Black Friday segna così il debutto della stagione degli acquisiti natalizi e lo fa promuovendo una proposta imperdibile: il prezzo promo al Verdi è disponibile solo in biglietteria e solo nella giornata del 25 novembre, negli orari di apertura al pubblico.