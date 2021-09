Torna l'iniziativa green "Puliamo il Mondo": appuntamento al parco Buschicchio

Iniziativa nazionale nell’ambito del programma internazionale Clean Up The World. Si svolgerà sabato 25 settembre dalle ore 9,30 alle 11,30

BRINDISI - Anche quest’anno Legambiente organizza Puliamo il Mondo, iniziativa nazionale nell’ambito del programma internazionale Clean Up The World. A Brindisi l’associazione è intervenuta in aree della città significative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale o sottoposte a preoccupanti criticità, ma ha anche cercato di abbinare aspetti sociali meritevoli di attenzione.

Quest’anno Puliamo il Mondo si svolgerà sabato 25 settembre dalle ore 9,30 alle 11,30 nel Parco Buscicchio anche per sostenere l’attività della cooperativa Legami di Comunità e più in generale delle cooperative di comunità a cui la stessa Curia Arcivescovile di Brindisi sta dedicando il suo fattivo impegno, tanto da programmare la costituzione di una fondazione di comunità.

L’iniziativa, come ogni anno, ha avuto come primo interlocutore l’Amministrazione Comunale di Brindisi e viene organizzata d’intesa con la cooperativa Legami di Comunità e con l’istituto Comprensivo Sant’Elia – Commenda, i quali garantiranno la presenza di numerosi volontari e di un folto gruppo di alunni di scuola elementare e di scuola media inferiore, operando nel parco nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid19. All’iniziativa parteciperanno la società Ecotecnica e la Croce Rossa Italiana